春節首波返鄉車潮今傍晚湧現　國道6路段易塞

▲春節今傍晚將出現首波返鄉車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假明天(25日)開跑，今日將出現首波返鄉車潮，高公局預判國道有6處易塞路段，不過因除夕為春節假期的第4天，南下車流將分流，今日交通量將為平常1.2倍，預料晚間8時後就會紓解。

春節首波車潮今日將出現，高公局預判，國道將有6處易塞路段，包括國1南下東湖-台北、國1南下楊梅-新竹、 國3南下土城-關西、國5南下南港系統-頭城，以及橫向國道的國6西向舊正-霧峰系統、國10西向仁武至左營端。

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高公局交管組科長張耿宗表示，往年過年除夕前返鄉只有一到兩天可分散，不少民眾會在年假前一天上班日就請假提早返鄉，不過今年春節除夕為連假第4天，有3天可以分流，預估今日請假提早返鄉車潮不多，返鄉車潮會在下班後出現，或明、後天再出發。

張耿宗分析，今日返鄉南下車潮預料下午5時後出現，楊梅、新竹容易車多，晚間7時到8時後可能就可以紓解，交通量是平日1.2倍；明天到除夕雖然仍有多日可分流南下，不過預估國5明天上午9時後仍可能車多，要到下午3時才紓解，主要是可能有臨時的短途出遊車潮。另外，明天和小年夜等南下返鄉交通量接近一般周末交通量。

而南下車潮預料初一後將面臨挑戰，張耿宗表示，南下較大量將出現在初一和初二，其中初二回娘家車潮較集中，南下交通量預料上看71百萬車公里，南下車潮是平日1.5倍，會集中在上午，中午聚餐後可能下午又會出遊，因此整天南下都會蠻大的；國5也預估初一之後量會較多，主要以出遊車潮為主。

張耿宗指出，北返最大量則落在初三、初四，其中初四是北上交通量最大量，北上的量將是平日1.7倍，初三交通量也很大，初三、初四這兩天國1苗栗北上到湖口可能從下午2時塞到隔天凌晨2時，國5宜蘭到坪林可能從上午9時就會車多，且可能塞到隔天凌晨2時至3時。