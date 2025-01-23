雲林鳳梨廢料大變身　循環經濟打造永續農業新契機

▲雲林縣政府與國立虎尾科技大學、工業技術研究院、紡織產業綜合研究所及永興果菜生產合作社攜手合作，組成「雲林縣鳳梨廢棄物再回收纖維聯盟」。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府致力於推動鳳梨剩餘資材再利用，與國立虎尾科技大學、工業技術研究院、紡織產業綜合研究所及永興果菜生產合作社攜手合作，組成「雲林縣鳳梨廢棄物再回收纖維聯盟」，預計明日將進一步簽署合作備忘錄，以建置完整的循環經濟產業鏈模式為目標，打造更美好的農業環境。



張麗善縣長說明，為開發鳳梨廢料循環再生新材料，增加農業副資材的利用和附加價值，縣府與虎科大、工研院、紡織所及永興果菜生產合作社合作，去年已在古坑鄉建置示範場域，針對鳳梨葉進行初步取纖處理。雲林縣政府透過本次MOU的簽署，對外宣示推動資源循環減少廢棄的決心，並朝建置完善產業鏈的模式的方向努力，以拓展市場及銷售通路，創造經濟價值，提高農民其相關農企業的收入，實現農業永續發展。



張麗善縣長表示，本計畫經農業部農糧署經費核定，加上縣府經費支持，與虎科大、工研院、紡織所及永興果菜生產合作社攜手努力的過程，縣府扮演支持者的重要角色，也作為協調與溝通的橋樑，匯聚多方力量，讓合作順利推展。



計畫處李明岳處長表示，MOU的簽署，將聚焦於未來進行農業剩餘資材資源化技術研究與指導、建立農業剩餘資材資源化與循環經濟產業鏈模式，並建立農業剩餘資材循環利用教育平台與人才培育等方向來努力，以利推動雲林農產業經濟與環境永續發展。

▲開發鳳梨廢料循環再生新材料，增加農業副資材的利用和附加價值。（圖／記者王悉宇翻攝）