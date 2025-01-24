縣管公園及綠地新春燈飾啟燈　張麗善：歡迎感受年節氣氛

▲雲林縣政府在虎尾高鐵綠園道及農博生態園區塑造主題式、浪漫的燈景，21日晚間為新春應景燈飾啟燈。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府在虎尾高鐵綠園道及農博生態園區塑造主題式、浪漫的燈景，21日晚間為新春應景燈飾啟燈。縣長張麗善表示，即日起至4月30日止，歡迎民眾攜家帶眷來拍照打卡，感受年節歡樂氣氛，並更加認識自己的家鄉。

今年虎尾農博生態園區及高鐵綠園道的新春燈飾，以卡通擬人化的蛇，搭配甜點、餅乾和糖果，營造甜蜜氣息。農博園區設置繽紛糖果樂、愛心搖曳、光之星月、花漾星光、絢麗奇幻之路、蛇舞旋轉繽紛、水上馬卡龍、七彩蛇行等燈飾；綠園道則設置2025蝶境之門、藍莓蛋糕慶典。

縣長張麗善表示，虎尾高鐵綠園道及農博生態園區這兩個地方，夜間都可以看到非常漂亮的燈飾；今年交工局特別用「卡哇伊」的設計方式，有許多小朋友喜歡的糖果造型燈飾，相信一定能讓小朋友覺得非常親近喜愛，歡迎爸爸媽媽阿公阿嬤春節期間帶著孩子、孫子來拍照打卡，感受年節的歡樂氣氛。

虎尾鎮長林嘉弘指出，今年農曆新年虎尾鎮非常熱鬧，除了在大崙腳公園有以動物為主題的主燈區，在虎尾福安宮還有祈福副燈區，加上張縣長特別指示交工局在高鐵特區設立適合小朋友玩耍的燈區，這裡有很多糖果及卡通造型燈飾，希望返鄉遊客可以到這幾個燈區走走，感受虎尾這幾年的改變。

▲今年燈飾以卡通擬人化的蛇，搭配甜點、餅乾和糖果，營造甜蜜氣息。（圖／記者王悉宇翻攝）