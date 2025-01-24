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百億海外圓夢基金計畫啟動　總統賴清德鼓勵年輕人勇敢逐夢

▲賴清德總統今天上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」記者會，與行政院副院長鄭麗君、教育部長鄭英耀等人主持啟動儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲賴清德總統今天上午出席「青年百億海外圓夢基金計畫」記者會，與行政院副院長鄭麗君、教育部長鄭英耀等人主持啟動儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導
賴清德總統今（24）日上午出席在桃園龍華科大舉辦的「青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會時表示，青年是國家未來的希望，這項計畫不僅象徵台灣面向國際的決心與自信，更是政府對協助青年勇於追夢的具體承諾。鼓勵年輕人勇敢逐夢，「夢，你來做，台，國家來搭」，期盼透過年輕人的夢想與勇氣，讓社會更進步、國家更好。

▲賴清德總統與龍華科大校長葛自祥及學生邱詠絜合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲賴清德總統與龍華科大校長葛自祥及學生邱詠絜合影。（圖／記者沈繼昌翻攝）

「青年百億海外圓夢基金計畫」啟動記者會，邀請賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、教育部長鄭英耀、政務次長葉丙成等人與外交部、國防部、環境部、農業部、國科會、僑委會等部會首長與會，另還有友邦駐台大使、青年代表及民間組織代表共同與會，展現國家協助青年海外圓夢、培力青年拓展國際視野的決心。

賴清德指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」透過國家級跨部會合作計畫，結合民間組織，以及我國友邦鼎力協助，鼓勵青年赴海外蹲點見習，分享台灣在各領域的經驗及觀點，運用創意展開各類行動，必能促進國際社會對臺灣的認識與了解，提升臺灣國際形象及能見度。計畫的主角是15到30歲的年輕人，「有夢最美，希望相隨」，年輕人的人生獎牌要由自己定義。

▲龍華科大學生邱詠絜分享環境永續夢想及未來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龍華科大學生邱詠絜分享環境永續夢想及未來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍華科大文化創意與數位媒體設計系學生邱詠絜在會中分享文創系林念鞍、魯亮君師生團隊執行USR計畫，推廣桃園新屋石滬文化成果，師生們將淨灘回收的塑膠，運用設計專業，協助地方創生，再製成為有價值的商品，該計畫也獲得法國一個國際環保組織，特別慕名前來龍華科大拜訪，瞭解師生推廣塑料再生現況，也希望師生們能加入他們，共同推廣循環經濟理念。

賴清德也感謝龍華科大董事長孫道亨、校長葛自祥與全校師生努力，為國家承擔培育人才重任，是教育部產業科技人才培育的重要基地。曾於前年11月副總統任內親自蒞校主持「高速傳輸介面電子構裝設計與測試人才及技術培育基地」揭牌，對龍華科大優異的辦學成果印象極為深刻。

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