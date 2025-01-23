「幸福返鄉雲林行腳接駁」　張麗善邀全國民眾來走春祈福

▲雲縣府公布春節交通接駁計畫，服務走春祈福民眾。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣政府公布3條「幸福返鄉接駁車」及3條「雲林行腳接駁車」、「北港環鎮接駁車」等交通疏運計畫。縣長張麗善表示，疏運計畫提供鄉親返鄉、走春祈福、觀光出遊免費交通服務，歡迎全國民眾多使用，輕鬆愉快走春，感受雲林觀光魅力。

縣長張麗善指出，雲林高鐵站幸福返鄉接駁車除了原有接駁路線，自25日春節假期首日開始至2月2日收假日截止，新增「高鐵雲林站-崙背-二崙-西螺」、「高鐵雲林站-土庫-褒忠-元長-北港」、「高鐵雲林站-東勢-臺西-三條崙-四湖」，接送返鄉鄉親平安回家。雲林行腳接駁車於1月30日啟動至2月2日止，每天上午8時起發車，每小時1班車，暢遊雲林景點。

▲「雲林行腳接駁車」讓遊客可依路線自由安排行程，全縣玩透透。（圖／記者王悉宇翻攝）



配合北港鎮新春期間每天數以萬計祈福遊客，縣府規劃北港鎮環鎮接駁車。自1月31日(大年初三)開始，在春節假期期間每天自北港第一停車場、北港好庫1911文化園區等停車場域接駁至鎮內各景點；另配合北港燈會2/3-2/14期間，平日加開夜間服務，假日則延長至晚間9點。環鎮接駁車未來會延續全年，於每週六、日及連續假期提供服務。



張麗善強調，春節期間雲林山、海及平原區均規劃精彩主題活動，好玩好買好吃，是全國民眾走春觀光最佳選擇。「幸福返鄉接駁車」及3條「雲林行腳接駁車」都是免費搭乘，請遊客儘量使用公共運輸系統，減少塞車與自己開車辛勞，開啟低碳旅遊新紀元。

交通工務局局長汪令堯表示，「幸福返鄉 雲林行腳接駁車」不需事先報名，民眾可至高鐵雲林站搭乘；「雲林行腳接駁車」停靠景點包括西螺老街、口湖遊客中心、虎尾建國眷村、麥寮拱範宮、北港糖廠及經濟部評鑑通過的觀光工廠、遠近馳名的廟宇等，遊客可依路線自由安排行程，全縣玩透透。

文化觀光處長陳璧君表示，縣府深化雲林觀光，積極再向交通部觀光署申請新增「台灣好行雲西線」，將於2月1日開通。該路線從嘉義太保出發，行駛包括北港1911好庫文化產業園區、顏厝寮聚落、成龍溼地、戰水鯨湖廣場、黃金蝙蝠生態館、北港春生活博物館等。再加上台灣好行現有三條路線，讓全國民眾深度體驗雲林，收費則依台灣好行標準。

▲北港鎮環鎮接駁車自1月31日(大年初三)開始自北港第一停車場、北港好庫1911文化園區等停車場域接駁至鎮內各景點。（圖／記者王悉宇翻攝）