高雄春節連假熱門景點「車流預測」出爐　初二、三迎出遊高峰

▲高雄春節連假熱門景點車流預測出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年春節假期長達9天（1月25日至2月2日)，高雄市交通局依據歷年來車流大數據資料，預測市區與各大景區景點交通狀況，市區幹道以連假首日（1月25日）總流量最高；而旅遊高峰則為初二至初三（1月30日、31日），預估流量較一般假日增加約10%~15%。

其中愛河灣、旅運中心、駁二周邊因舉辦「2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」人車皆多，歡迎多加利用大眾運輸。旗山地區因台3線新旗尾橋刻正辦理改建工程，提醒用路人多利用替代道路、留意引導牌面並小心駕駛。

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▼高雄春節連假熱門景點車流預測出爐，初二、初三迎出遊高峰。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市各景點之熱門旅遊時段分佈如下：

旗津：10~21時

西子灣、駁二：10~23時

旗山、美濃：9~22時

佛光山（佛陀紀念館）： 9~20時

巨蛋商圈：11~23時

義享天地：11~22時

義大世界：11~22時

高速公路周邊幹道車多時段分佈如下：

東向往國道：11~13時、15~22時

西向往市區：11~21時

交通局提醒，連假期間高雄市愛河灣及旅運中心周邊有【2025 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園】活動，道路易壅塞；連假期間各觀光景點周邊停車位容易滿場，為避免因塞車、停車等問題掃了出遊的興致，歡迎多加利用大眾運輸工具。