地方 地方焦點

花蓮秧悦美地推親子稻草人童話假期　住進香草田慢活療癒

▲寒假遊花蓮，秧悦美地稻草人登場。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

▲寒假遊花蓮，秧悦美地稻草人登場。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

記者陳崑福／屏東報導

迎接寒假的到來，花蓮秧悦美地度假酒店以「有機香草、反璞歸真」為核心概念，推出寒假限定「溫馨親子稻草人與童話派對」主題住房專案，邀請旅人走進奇萊山腳下、田野與自然交織的純淨場域，透過親子陪伴、感官體驗與身心療癒，展開一段慢下來的幸福假期。

▲寒假遊花蓮，秧悦美地稻草人登場。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

▲寒假遊花蓮，秧悦美地稻草人登場。（圖／秧悦美地度假酒店提供）

此次專案主打二泊三食行程，結合零碳飲食、農場體驗與多項自然活動，讓住宿不只是過夜，而是與土地深度連結的親子旅程。從走進有機香草園、體驗食農教育，到親子共同動手創作，讓孩子在遊戲中學習，家長也能在自然中放鬆身心。

秧悦美地隸屬君達集團，集團自休閒農場起家，深耕花蓮已超過38年，致力打造亞洲獨具特色的有機香草世界。秉持健康養生與友善土地理念，早在2002年即取得全國第一張休閒農場合法證照，38年來堅持不施農藥、不施化肥，以奇萊山泉水灌溉香草作物，並與在地小農契作有機天皇一號米（吉野一號米），全數通過有機認證。

園區坐擁約1,500萬坪香草芳療空間，瀰漫天然負離子，夜晚更能仰望無光害星空，結合豐富生態資源，形塑出融合農業、生態與療癒的獨特場域，並於2019年成立「秧悦美地度假酒店 Gaeavilla Resort」，成為花蓮慢活旅遊的重要地標。

2026年寒假，秧悦美地首度推出以「有機稻草」為素材的親子主題專案，透過稻草人DIY活動，引導親子發揮創意、共同完成童趣作品，為旅程增添深度體驗。活動期間自1月20日至3月1日止，專為家庭旅遊設計，入住「天竺葵親子星空花園套房」，打造適合全家共享的二泊三食療癒行程。

每日晨間，旅人可享用嚴選花蓮在地小農與季節食材製作的健康早餐，以GAEA低碳生雞蛋搭配有機天皇一號Q米呈現拌飯風味；孩童則提供南瓜蒸GAEA雞蛋，營養自然、口感溫潤。晚餐則回歸原型食物精神，以簡單純粹的料理，傳遞土地最真實的滋味。

專案活動內容豐富，包括親子童趣稻草人DIY、走進悦畝田體驗香草栽培、撿拾香草雞媽媽所生產的「格雅雞蛋」，並於大地教室親手煮製香草蛋，讓孩子從認識土地出發，延伸學習生活智慧，在香草園區的療癒氛圍中，親子共同編織專屬於秧悦美地的幸福記憶。

秧悦美地表示，寒假不只是孩子的假期，更是家人共享親情的重要時光。透過農場體驗與食農教育，讓孩子親近土地、陽光與水源，大人也能放慢腳步，傾聽自然節奏，找回生活的平衡。專案另加贈香草花園導覽、晨間瑜伽、干城漫遊等多項館內療癒體驗，活動採預約制，建議入住前完成登記。

