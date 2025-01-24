藍白「砍光」外交部媒宣費　林佳龍憂心：封住台灣向世界發聲的嘴

▲外交部長林佳龍指出，媒宣費遭全砍，形同封住台灣向世界發聲的嘴。（資料照／記者湯興漢攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院趕在21日休會日，完成今年度中央政府總預算的三讀程序。其中，在野陣營以「防止大內宣、買網軍」為由，揮刀大砍各部會「媒宣費」，引發不少部會擔憂將影響未來宣導重要政策的預算。對此，外交部長林佳龍今（24日）也透過社群平台表示，外交部1.11億元的媒體政策及業務宣導經費被砍光，形同封住台灣向世界發聲的嘴，中國對台的謬論則將在國際間不斷放大。

林佳龍在臉書提到，台灣的國際處境特殊且充滿挑戰，加上中國日益加劇的文攻武嚇行徑，我們更應團結一致，為自己發聲，但，很遺憾，外交部的媒體政策跟業務宣導費全數遭刪除。

林佳龍指出，這就像台灣雖然站在國際舞台上，卻被封住嘴巴，無法向世界發聲，台灣將逐漸被世界遺忘，而中國對台的謬論則將在國際間不斷放大。

此外，林佳龍說明，台灣面對威權勢力的打壓，我們珍惜願意和台灣交朋友的國家，但外交部的業務費也遭凍結50%，這如同當別人鼓起勇氣伸出手時，台灣綁著自己的雙手，無法邀請友邦與理念相近國家及友人來訪，向世界展現台灣的美好與良善。

林佳龍還點出，在極權勢力持續擴張同時，台灣的外交人員依然無懼挑戰，努力在國際場合捍衛國家主權，積極拓展國際合作機會，但，外交部旅費遭刪減15%，猶如自廢雙腳，將自己困在原地，如果走不出去，未來又該如何自信穩步地走向世界？

綜上所述，林佳龍憂心，這些舉措都將重創台灣的國際形象與外交推展。林佳龍說，這幾天，外交部與駐美代表處完成由韓國瑜院長率領的立法院跨黨派慶賀團，代表我國參與美國新任正副總統就職典禮，在零下的天寒地凍中，外交同仁費盡心思想方設法，不分日夜奔走，確保慶賀團與各國受邀貴賓同場交流。

林佳龍表示，外交同仁這份努力獲得不分朝野的立委們，公開肯定，也彰顯我國外交團隊多年來，與各國維繫友好關係的成果，讓同仁們深感鼓舞，如今年度預算在立法院的刪減與凍結下，讓外交工作面臨巧婦難為無米之炊的困境。

林佳龍強調，外交是台灣的共同戰線，而外交人員經過特考及受訓後，分派至全球111個館處，他們為國家站在第一線打仗，維護國家尊嚴與立場，我們在國內應提供足夠的資源與後勤，實在不樂見有人在背後偷放冷箭，自我設限。

最後，面對在野凍刪外交部多項預算的舉措，林佳龍呼籲，台灣要站穩國際舞台，唯有不分黨派團結一致，才能讓我們繼續向世界發聲，自信走向世界。