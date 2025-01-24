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女青鳥用「世紀帝國」比喻砍預算　Cheap打臉：不要瞎掰好嗎

▲▼中央政府總預算 外交國防委員會部分預算 表決 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院審查114年度總預算，砍政府各部會預算。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

立法院審查114年度總預算，砍政府各部會預算，雙方各說各話。就有女青鳥以《世紀帝國2》作比喻，批評藍白要廢掉兵工廠、書院和城鎮中心，害台灣沒辦法「17分升帝王」，讓資深玩家Cheap看不下去，忍不住吐槽「不要瞎掰好嗎？」

女青鳥在Threads發文，將兵工廠比喻為中科院、書院是工研院或中研院、城鎮中心是政府各單位，「藍白現在正在做的事，就是讓這幾個單位，例如兵工廠之類正在跑的技能直接停住，並且肉、木頭、黃金、石頭都不能使用。」

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還說藍白讓「升到帝王時代的敵國精銳兵」躲在樹林中，到時敵國兵力點滿，直接用投石車把樹砍掉衝進來。在只有戟兵的情況下，被車平也是遲早的事。小國想逆轉頹勢，就必須罷免國民黨，「沒辦法17分升帝王，至少也要有能力跟別國組成同盟。」

資深《世紀帝國2》玩家、Aoetw網站創建人Cheap見狀，忍不住在臉書發文「17分鐘帝王是哪招？」對藍綠陣營的政治攻防他毫無興趣，但自己莫名被抹上藍白，而且講到《世紀帝國》精神就來了。

「你要怎麼比喻你家的事，雖然中間那段我根本看不懂，但17分帝王是三小？」Cheap吐槽，現在打天梯，17分99%玩家都還在封建時代，「就算是以前台灣打城快（城堡快攻），17分也剛上城堡而已 ，你想直城、直帝，直接打到你媽媽認不出來。」

Cheap說，要拚帝王時代也可以，使用特定種族的確可以辦到，「然後瞬間回到黑暗時代，因為榨光所有資源了，簡稱低能操作。」Cheap還說，「而且台灣不是還沒帝王嗎？怎麼有戟兵XD，妳是想說民兵吧？戟兵搓馬很強欸，不要瞎掰好嗎？」

貼文引發議論，「這個世界上最強的，就是雲玩家XDD」、「這一聽就知道沒真的玩過世紀帝國，哪有叫書院的？而且誰會去拼17分帝王喔」、「世紀帝國沒有網軍單位，落伍摟」、「身為中科院前員工，真的看到一堆不懂的在那邊指手畫腳亂比喻覺得很好笑…中科院是因為前幾年量產計畫告一段落，現在國防部政策更傾向軍購或商購取的先進武器才減少中科院預算的。」

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