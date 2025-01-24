轟民進黨成詐騙國家隊！　趙少康盤點「總預算案21項謠言」反擊

▲趙少康澄清總預算案21項謠言。（圖／翻攝自Facebook／趙少康）

記者郭運興／台北報導

114年度總預算三讀完成，減列2075億創史上新高，在野黨的多項預算刪減、凍結提案也引起外界議論。對此，前中廣董事長趙少康今（24日）盤點「總預算案的21項謠言」一一澄清反擊，他強調，民進黨立委自甘墮落，成為執政的附庸，附和府院無理取鬧，成為「詐騙國家隊」共犯，操作各種假消息想拉高在野立委仇恨值，心中沒有民生社稷，只知道鬥爭挑釁。

趙少康表示，114年度中央政府總預算通過，在野立委認真把關，把賴政府浮編、浪費的支出一項項找出來刪掉，最終三讀通過的預算規模還是高達2.9兆元，比去年多了1千億。

趙少康表示，雖然可能還是有很多不該花的錢，藏在各種預算科目中沒被發現，但是在野立委已經盡忠職守，盡量替人民看緊荷包，真正落實民主政治裡最重要的監督制衡精神。

趙少康批評，刪除浪費的預算是立委天職，民進黨立委卻自甘墮落，成為執政的附庸，還角色混亂，附和府院各種無理取鬧，成為「詐騙國家隊」的共犯。

趙少康指出，蔡英文去年編2.8兆就可以治國，賴清德今年拿到2.9兆卻哭天喊地，一副政府已經要關門了，賴清德在立法院橫柴入灶，就是不願意跟在野和解、溝通，浮編的預算被刪除，放話不給民眾辦護照、取消行政院記者會的手語老師、取消總統府員工三節禮金、數發部不打詐騙了（雖然本來也沒打詐騙）、客運減班、取消統一發票獎金，還要裁減政府約聘雇人員等。

趙少康認為，凡此種種，都是賴清德用懲罰人民的方式出氣，操作各種假消息想拉高在野立委的仇恨值，民進黨心中沒有民生社稷，只知道鬥爭挑釁。

接著，趙少康強調，「詐騙國家隊」最近到處造謠，必須正視聽。他列出21項謠言，謠言1「刪減打詐預算2億元」，其實僅刪除4000萬 ，仍有1億6000萬可強力打詐、謠言2「刪減警政消防預算」，其實是「凍結」30%，待警政消防提出預算執行情形專案報告後即可動支，並未刪除任何預算、謠言3「全數刪減性平預算1627萬3千元」，其實僅刪減150萬，佔9%，仍有1477萬3千元可用、謠言4「刪減大港開唱補助600萬」，但本案根本未列院會表決項目、謠言5「刪除潛艦預算20億」，答案是「凍結」50%，並未刪減任何預算，國防部長顧立雄稱SAT海測後才會動支。

趙少康指出，謠言6「 全數刪除嘉義無人機研發產業園區」，其實是「凍結」30%，建議由經濟部來管理，並非中科院、謠言7「節能家電補助刪除100億」，但本案根本未列院會表決項目、謠言8「老農福利津貼申領及核發，飼料或飼料添加物查驗刪到剩一元」，就是假訊息，根本未刪老農津貼及飼料查驗提案、謠言9「刪減發票給獎預算，剝奪民眾小確幸」，可是發票獎金是由營業稅收入總額的3%支應，是法定預算不能刪除、謠言10「 新青安優貸刪除3000億」，就是假訊息，不造謠不會執政。

趙少康再指，謠言11「刪減選手出國訓練費用」，其實僅刪官員福利，選手權利依舊受到保障、謠言12「青年團體補助凍結7000萬元」，其實是「凍結」並非刪除，解凍後補助不變、謠言13「公視預算（包含兒童小公視）23億元全刪」，但僅刪除1%，仍有99%可用、謠言14「中研院科研人才培育凍結50億元」，事實是「凍結」30%，未刪除人事費用、謠言15「交通部公路公共運輸發展計畫，預計要凍結50%的經費」，但這一樣是「凍結」，解凍後補助不變、謠言16「數發部刪預算後不能上網買車票、網路報稅」，還是假訊息，數位部成立前已可上網買票，拒絕數位麵線部造謠情勒。

趙少康說，謠言17「數發部資通安全防禦刪12.7億」，本案根本未列院會表決項目、謠言18「刪除NCC業務費，新iPhone無法上市」，NCC一騙再騙，要從iPhone 16騙到iPhone200？、謠言19「衛福部媒體宣傳費遭全數刪除」，其實僅60%，拒絕浮濫編列、拒絕公帑養網軍、謠言20「刪除兒童優化醫療114億」，假訊息，不造謠不會執政、謠言21「刪光監察院業務費，政治獻金審查恐停擺」，但事實是監察委員功能不彰，並未調查人民關心案件，故減列50%並凍結30%，政治獻金審查業務仍能進行。

▼立法院審查中央政府總預算三讀通過，國民黨團合照。（圖／記者林敬旻攝）