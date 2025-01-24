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曝《壯世代》綁架1200億預算　高嘉瑜：吳春城自我圖利令人大開眼界

▲民進黨前立委高嘉瑜轟，民眾黨立委吳春城用《壯世代促進法》來自我圖利。（資料照／記者陳家豪攝）

▲民進黨前立委高嘉瑜轟，民眾黨立委吳春城用《壯世代促進法》來自我圖利。（資料照／記者陳家豪攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨立委吳春城在身兼壯世代協會理事長時，親自推動《壯世代促進法》立法，近日遭質疑違反利益迴避後，雖已請辭，但仍遭輿論抨擊，透過立委職權公然「綁標」部會預算。對此，民進黨前立委高嘉瑜今（24日）點出，該法綁架近15個部會的1200億元預算，狠酸吳春城透過自創的「壯世代」概念，來自己圖利自己開設的公司，讓她傻眼直呼真是令人大開眼界。

高嘉瑜提到，她有一個朋友，因為遇到商標蟑螂，莫名其妙被告上法院，最後被迫用數百萬和解，商標蟑螂不費吹灰之力、不用任何努力就可以憑藉註冊商標賺錢。

然而更讓高嘉瑜傻眼的是，她沒想到，吳春城推動《壯世代促進法》，綁架15個部會1200億的預算，並要求使用他獨創的「壯世代」取代「銀髮族」，更改寫了國際公認的人口年齡定義。

▲民眾黨立委吳春城近日遭質疑，涉嫌以《壯世代促進法》圖利自己所開設的公司。（資料照／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委吳春城近日遭質疑，涉嫌以《壯世代促進法》圖利自己所開設的公司。（資料照／記者周宸亘攝）

高嘉瑜說明，吳春成把65歲以上的長者，變成55歲的「壯世代」，而這個綁標行為若成定局，吳春城最終光靠「壯世代」就可「壯十代」、「富十代」。高嘉瑜引用體報導，吳春城的壯世代教科文協會登記地址位於北市中正區鎮江街3號7樓，同地址裡面還有七家公司，且董監事全與吳春城家人有關。

此外，高嘉瑜指出，若上公司網站查詢更可發現，舊有的「五六七八久社會企業有限公司」已更名「壯世代社會企業股份有限公司」，負責人就是立委吳春城的太太，不僅註冊了壯世代的商標、圖樣，經營項目更可說是包山包海。

高嘉瑜細數，舉凡從廣告、文教、人力派遣、出版、教育到民調、管理顧問都算是壯世代公司的經營項目，根本可以說，吳春城只要能靠壯世代來賺錢，所有行業幾乎都通殺。

最後，高嘉瑜感慨，這個沒有利益迴避、甚至公然綁標全台灣部會、圖利自己的壯世代吳春城，竟然還說出「註冊商標是怕壞人拿去用」、「註冊商標是職志」、「註冊商標是怕變成酒店」？讓她不禁傻眼，這大概是台灣史上第一次有立委敢公然用預算審查的權力來圖利自己公司，真的是令人大開眼界。

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