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新北瑞芳警啟動「春節平安服務專案」　關懷救助弱勢民眾

▲ 新北瑞芳警啟動春節「平安服務專案」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北瑞芳警分局啟動春節「平安服務專案」。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

為維護農曆春節期間的社會安定，並展現對弱勢族群的關懷，新北市瑞芳警分局與新北市政府攜手推動「平安服務專案」，以實際行動關懷轄區內有急難需求的貧困民眾，展現警政溫度與社會責任。

新北市政府特別於114年度加強重要節日安全維護工作期間，推出「平安袋發放計畫」，內含應急物資與節日慰問品，分送至各派出所供有需要的民眾領取。此舉旨在協助無力負擔餐食費用或無法向親友求助的民眾，讓他們在春節期間也能感受到社會的溫暖與支持。

瑞芳警分局指出，「平安袋」的發放對象為因意外事件、經濟困難或其他特殊原因面臨生活挑戰的民眾，希望能即時紓困，幫助他們渡過難關。分局強調，這項貼心舉措不僅傳遞了春節的溫暖，更將警政關懷延伸至社會的每個角落，成為急難家庭的重要依靠。

同時，分局也在服務期間加強宣導反詐騙與居家安全，提醒民眾外出時務必確保門窗緊閉、妥善存放貴重物品，並警惕春節期間常見的假親友求助、假投資與假購物等詐騙手法。民眾若遇可疑情況或需要協助，可隨時撥打110報警求助。

瑞芳警分局表示，春節「平安服務專案」不僅是一項安全維護工作，更是一項弘揚人道精神的重要行動。分局將秉持「以民為本」的核心理念，發揮警政力量，為急需幫助的民眾提供實質支持，讓大家在新年期間感受到更多的溫暖與愛，打造更加祥和的社會環境。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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