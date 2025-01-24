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新北捷運公司徵才！召募92職缺　維修人員起薪40K

▲▼ 新北捷運公司年度徵才 。（圖／新北捷運公司提供）

▲新北捷運公司年度徵才 。（圖／新北捷運公司提供）

記者崔至雲／新北報導

新北市推動軌道建設，三鶯線也即將完工，新北捷運公司今（24日）宣布，114年度第1次公開招考訊息，將公開招考92名專業人才，包括環狀線事務員、輕軌司機員、維修類、財會類、工安類及身障類組等職缺，維修專業人員起薪40K，更可根據職位、經驗及工作表現調整。

新北捷運公司表示，新北市積極推動軌道建設，新北捷運營運的淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，運量持續穩定成長且即將邁入第7年，同時三鶯線也已展開相關測試，未來更將致力開拓創新、永續的營運模式。

在薪資待遇方面，新北捷運公司表示，維修專業人員起薪40K，根據職位、經驗及工作表現進行調整。公司提供完善福利制度及訓練資源，並為每位員工提供職涯成長機會。新北捷運更致力提供穩定且富有挑戰的職場環境。

新北捷運公司說明，即日起至2月8日(六)中午12時截止收件，報名方式僅以電子郵件受理，甄試分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」，符合資格條件者擇優以電子郵件通知參加第二階段測驗，第二階段包含筆試(共同科目及專業科目)、其他科目、心理測驗及面試，詳細招考資訊請詳閱新北捷運官網公告參閱114年第1次公開招考簡章，歡迎各界人才、年後轉職民眾或社會新鮮人加入新北捷運公司。

▲▼ 新北捷運公司年度徵才 。（圖／新北捷運公司提供）

▲▼ 新北捷運公司年度徵才 。（圖／新北捷運公司提供）
 

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