新莊豪宅建案變火把！　「深夜焰光」空拍畫面曝

記者黃彥傑、黃翊婷／新北報導

新北市新莊區富貴路、昌仁路路口一處豪宅建案工地今日（22日）凌晨0時許發生火警，火勢大約在凌晨2時許被撲滅。而在現場空拍機畫面中，只見建築物上半部冒出熊熊火光，濃煙直衝天際，整棟建築彷彿燒成火把，畫面相當驚悚。

▲正在興建中的大樓起火。（圖／突發中心翻攝）

警消表示，22日凌晨0時06分接獲通報，指稱新莊區富貴路、昌仁路路口一處建案工地發生火警，正在興建中的建築物16樓、17樓起火，於是立刻派遣各式消防車54輛141人（雲梯車6台）前往救援，經過2個多小時的灌救，火勢在凌晨2時44分被撲滅。

▼▲空拍機熱顯像攝影畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

而在空拍機畫面中，事發現場濃煙直衝天際，大樓上半部冒出熊熊大火，在黑夜之中特別明顯，整棟大樓彷彿燒成一根火把，畫面十分驚悚。

新北市消防局局長陳崇岳表示，這起工地火警燃燒區域大約在16樓、17樓，高度超過50公尺以上，因為燃燒的是樓板，所以火勢很大。經警消後續調查，這場大火燃燒面積大約600坪，起火原因目前仍在釐清中，所幸並沒有造成人員傷亡。

▼詳細的起火原因仍有待相關單位進一步調查。圖為現場灌救畫面。（圖／突發中心翻攝）