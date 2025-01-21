酒駕逆向害女童喪失嗅味覺！惡男逃亡淪通緝犯　5年後因拒檢栽了

記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北淡水區一名38歲徐姓男子昨(20日)晚間11時30分違規左轉，見警方攔檢竟加速逃逸，最終仍在某社區地下室被上銬逮捕，員警一查發現徐男背有2條通緝，在6年前酒駕逆向撞上對向車輛，造成車內女童失去味覺、嗅覺，遭判刑卻遲未到案執行，後續依法解送歸案。

▲徐姓男子過去酒駕害女童喪失味覺、嗅覺，判刑定讞逃亡5年後昨夜被逮。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）



判決指出，徐男在2019年4月21日晚間於租屋處飲酒，不到2小時後開車出門，行經淡水區關渡橋時失控撞往對向轎車，造成車內2人受傷，其中1名女童經治療後仍失去味覺、嗅覺。徐男當下卻下車徒步逃逸，被對方駕駛攔下後，卻又找機會逃離現場，後來被趕來的員警追回，酒測值已達每公升0.53毫克，

2020年法院依不能安全駕駛致交通危險罪判刑2年6月徒刑、肇事逃逸罪判刑1年4月徒刑，合併處徐男3年5月有期徒刑，怎料判決確定後，徐男卻人間蒸發不到案執行，淪為通緝犯。

▲徐男起初假意配合攔檢，卻趁機駕車逃逸。



淡水警方於20日晚間11時30分，發現一輛轎車違規左轉，徐男假意接受盤查，實則加速逃逸，員警通報攔截圍捕，於自強路某社區地下室發現徐姓男子與其女友神情自若準備返家，員警上前查證身分後，赫然發現他身上有2條通緝，立即上銬逮捕並解送歸案。

▲徐男在一處社區地下室被壓制上銬。



淡水警分局提醒，詐欺案件層出不窮，詐騙手法也日新月異，請民眾牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，也可以撥打165反詐騙專線或是110報警電話求證，若發現「飆股」、「穩賺不賠」、「解除分期付款」、「操作ATM」、「個資驗證」等敏感關鍵字，一定要小心查證，千萬不可輕信，此外，由於今年春節假期長達9日，呼籲駕駛朋友如果有必要飲酒，可指定駕駛或搭乘大眾交通工具，也可利用餐飲業者提供的代客叫車服務，以確保自己和他人的安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。