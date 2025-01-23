詐領助理費128萬「認罪+全數繳回」　新北市議員曾煥嘉判3年

▲曾煥嘉（中）擔任新北市議員期間詐領助理費128萬多元，遭新北地院判處3年徒刑。（資料照／國民黨圖供）

記者陸運陞／新北報導

國民黨新北市議員曾煥嘉涉及詐領助理補助款，從原本堅決否認涉貪又改口認罪。新北地方法院昨天（22日）下午宣判，依《貪汙治罪條例》判處曾煥嘉有期徒刑3年、褫奪公權4年，而協助詐領的3名人頭助理，分別判處有期徒刑1年、6個月、1年2個月，均褫奪公權1年、緩刑2年。

檢方在起訴書指出，2016至2017年間蔣姓、徐姓男子在曾煥嘉所經營水族館上班，並未擔任議員助理職務，曾卻以2人名義申報公費助理，另一名曾擔任助理的林男，因車禍傳任曾父公司，但仍持續當作人頭申請領取助理費。

據了解，曾煥嘉利用蔣姓、徐姓男子詐領40多萬元助理費，林男則詐領87萬多元，不法獲利共128萬多元。對此曾煥嘉起初堅不認罪，但在新北地院審理程序時，又改口認罪，並在合議庭坦承犯罪，並繳回犯罪所得128萬餘元。

合議庭審酌曾煥嘉擔任新北市議員多年，應自律瞭解國家補助議員助理之用意，竟不實申報詐領助理費用，惟念其於偵查中自白犯罪，繳回全部之犯罪所得，依貪污治罪條例第8條第2項前段規定減輕其刑，並參酌起訴及蒞庭檢察官之意見，考量其犯罪情節非屬惡性重大，犯後態度良好，依刑法第59條規定予以酌量減輕其刑，判曾共同犯利用職務上機會詐取財物罪，處有期徒刑3年，褫奪公權4年。