　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春節連假迎首波寒流！低溫探8度　初四鋒面、冷氣團夾擊

▲▼中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

▲中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年春節天氣變化快速，將有兩波冷空氣影響，入冬首波寒流將於周日(26日)晚間南下，預計影響到初一清晨，天氣將從濕冷轉為乾冷，除夕將是轉變時間點，跌破10度低溫區範圍擴大，北部、宜蘭和離島下探8度，初二起回暖，不過初四、初五再度變天。周日晚間到小年夜高山有追雪機會。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，今年春節連假長達9天，天氣變化快速，小年夜到初一清晨有寒流影響，全台寒冷，初二到初三天氣回暖，收假又會有另一波鋒面和冷空氣影響。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉宇其進一步說明，今天到周日受大陸高壓帶來東北季風影響，北部、東部涼冷，中南部天氣穩定；小年夜蒙古大陸高壓挾帶非常寒冷的冷空氣，將是今年入冬第一波寒流，預計影響到初一清晨，初一白天高壓往東海移動，台灣改吹偏東風，初一白天回溫，初二到初三是春節期間相對溫暖時刻，下波變天是初四、初五收假日，又有鋒面通過，後面再有冷氣團南下。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，劉宇其表示，今天到周日受東北季風影響，桃園以北、東半部容易降雨，周六、周日水氣多，北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長；下周一小年夜寒流南下，帶來乾燥空氣，天氣將由濕轉乾，北部、東半部、中南部山區有雨，北部、宜蘭白天降雨趨緩，各地雲量偏多，除夕台灣轉多雲到晴，穩定天氣將持續到初三，初四後迎風面北部、東半部又有降雨。

溫度部分，劉宇其說明，今天到周日北部偏涼，今天高溫約20度，周六、周日溫度逐漸下降，中南部未來3天可到20度以上；較大轉變將出現在周日晚上到小年夜白天，入冬首波寒流南下，溫度明顯下降，小年夜北部越晚越冷，其他地區溫度也明顯轉冷，除夕到初一寒流持續影響，天氣轉乾冷，白天高溫略回升，不過清晨溫度仍相當寒冷，初二和初三比較溫暖，下次溫度下降則落在初四、初五。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其進一步指出，小年夜到初一因寒流影響，很多地方會出現10度以下低溫，中部以北、宜蘭、花蓮低溫跌破10度，北部、宜蘭、金門、馬祖下探到8度，部分空曠地區可能有更低溫度。

春節也有機會追雪，劉宇其表示，周日晚上到小年夜降雪機會高，各地海拔3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上高山，在水氣和溫度配合下，有下雪機會，除夕環境轉乾，但高山仍寒冷，可能還是會有結冰現象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／朱學恒提前12天上銬入監過年！
黃仁勳曾嗆「你完全錯了」　半導體教父認輸
預算大砍「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相
「最大金主」美國退出WHO日期出爐！　會費還是得付
全台最早國運籤出爐！　高雄五甲關帝廟開出
嗆徐乃麟「違停不繳罰單」3字踩線了！　本尊被釣出：一定告你
小情侶騎「語彤專屬」撞違規車　19歲男友搶救14天亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春運今邁高峰「台鐵湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

入冬最強寒流！粉專曝「除夕濕冷直逼8度」　收假還要冷一波　

2025台灣燈會在桃園！12條特色遊程、逾80組海內外展演　從白天玩到黑夜

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊：哪來的勇氣

吉伊卡哇魅力席捲高雄！輕軌C10站「熱門日封站」　午後禁上下車

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

春節連假迎首波寒流！低溫探8度　初四鋒面、冷氣團夾擊

科技業沒年終「她1原因被犧牲」氣找工作　PTT吵翻：很正常

全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」　罕見提詐騙

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

宇宙邦超狂！李珠珢重磅加盟　「韓籍五本柱太香」李雅英成學姐

#鈕承澤 #假釋 #出獄 ！笑容滿面 手拿小盆栽喜喊：回家陪媽媽

台中男童記錯安親班郊遊日期　苦等3hrs急哭！警到場解開誤會

#徐乃麟 嚴重 #違停 車險被拖走 警2mins完成執法過程曝

#高雄 賓士猛撞分隔島燒成火球 23歲駕駛 #酒測值 0.9

春運今邁高峰「台鐵湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

入冬最強寒流！粉專曝「除夕濕冷直逼8度」　收假還要冷一波　

2025台灣燈會在桃園！12條特色遊程、逾80組海內外展演　從白天玩到黑夜

葉丙成徵千名臉友幫轉貼教育政策　彭啓明響應：沒經費無法宣傳

洪一中批刪體育預算　館長開嗆！前空姐翻黑歷史反擊：哪來的勇氣

吉伊卡哇魅力席捲高雄！輕軌C10站「熱門日封站」　午後禁上下車

大砍預算「剝奪發票中獎小確幸？」　事實查核中心揭真相

春節連假迎首波寒流！低溫探8度　初四鋒面、冷氣團夾擊

科技業沒年終「她1原因被犧牲」氣找工作　PTT吵翻：很正常

全台最早國運籤出爐！高雄五甲關帝廟開出「中平」　罕見提詐騙

台南東區青年路立體停車場暨活動中心啟用　黃偉哲：提供停車機能

2024年度百首單曲出爐！　Energy這首歌打敗〈APT.〉奪冠超猛

春運今邁高峰「台鐵湧76萬旅次」　陳世凱：新自強號北中1.5小時

最愛已讀不回星座Top 3！　金牛座「回貼圖」就算不錯了

兩岸無懼　川普2.0的「空氣振動」

蛇年追劇片單來啦！王鶴棣《大奉打更人》、金憓秀《揭密最前線》、《進擊的巨人》一次看

鳳梨+大蒜+麻油一定要加！唐宮蒙古烤肉老闆公開調味黃金比例

台中房價70萬成常態　賴正鎰：我不知道要賣給誰

快訊／朱學恒主動提前12天上銬入監　強吻鍾沛君判11月牢裡過年

新北捷運公司徵才！召募92職缺　維修人員起薪40K

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

生活熱門新聞

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

全台有雨「下最大」地區曝　入冬最強冷空氣過年到

UNIQLO分店突停業　在地人哀號

快訊／01:00台南楠西區規模4.1「極淺層地震」　最大震度4級

寒流襲春節！　專家曝最冷時段：追雪不用到合歡山

正妹徵「男友過年」：3天20萬　條件曝光網揪貓膩

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

除夕到初五祭祖拜神攻略一次看！專家曝誤踩地雷

快訊／國1五股段「5車追撞」　車流回堵10公里

「車庫娛樂」負責人霸凌！　無預警解雇員工崩潰喝防凍劑

今年首波寒流來襲倒數！　小年夜驟冷「下探5℃」

更多熱門

相關新聞

魚池中央鐵皮屋是賭場　12人嗨賭被逮

魚池中央鐵皮屋是賭場　12人嗨賭被逮

屏東東港大鵬灣一處漁池中央的鐵皮屋，日前傳出有人聚集，東港警分局獲報查證屬實，向屏東地方法院聲請搜索票搜索，查獲12人名賭徒及賭資，偵訊後分依賭博罪嫌及違反社會秩序維護法送辦。

屏東分署春節後2／4首拍　有地也有車

屏東分署春節後2／4首拍　有地也有車

寒流要來了！周日晚起急降溫

寒流要來了！周日晚起急降溫

今年首波寒流來襲倒數！　小年夜驟冷「下探5℃」

今年首波寒流來襲倒數！　小年夜驟冷「下探5℃」

寒流襲春節！　專家曝最冷時段：追雪不用到合歡山

寒流襲春節！　專家曝最冷時段：追雪不用到合歡山

關鍵字：

天氣氣象氣象署春節寒流冷氣團低溫降雨

讀者迴響

熱門新聞

男吃生豬肉屁股痛！骨盆X光長滿詭異白點

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

開蝦皮賣場從事地下匯兌達10億　3人爽賺1800萬遭起訴

「千年一遇」20歲J級AV女優放送辣照

女童投訴耳朵痛！醫檢查耳蝸炸出大量跳蚤

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

魔術師表演「人體分割」疑失敗　空等30秒沒還原就推走

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

情人變仇人！尼克星開嗆妙智遭喊告

28歲脫緬者：詐騙未達標電刑「撐不到過年」

台人大阪亂丟行李箱　紙條2字氣壞網

男花889萬買房！7年後驚見地下室「原屋主沒搬走」　判決超意外

最適合愛情長跑星座Top 3

劉寶傑輸李正皓辭《關鍵時刻》？　戰友揭心聲

咖啡買1送1！超商春節優惠懶人包

更多

最夯影音

更多

全家玩矇眼鏟錢遊戲　他「鍋鏟拿反」鏟了個寂寞XD

【泰格與雪兒】當我ATM?

金鍾國沒認出Jisoo.珉奎　怪照片不像：誰啦！

自小客車右側超車 #自撞 分隔島！「4輪朝天」滑行160m #台中

王心凌彩排狂忘舞步　導演笑喊：罰跳10遍

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面