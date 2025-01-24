春節連假迎首波寒流！低溫探8度　初四鋒面、冷氣團夾擊

▲中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

今年春節天氣變化快速，將有兩波冷空氣影響，入冬首波寒流將於周日(26日)晚間南下，預計影響到初一清晨，天氣將從濕冷轉為乾冷，除夕將是轉變時間點，跌破10度低溫區範圍擴大，北部、宜蘭和離島下探8度，初二起回暖，不過初四、初五再度變天。周日晚間到小年夜高山有追雪機會。

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，今年春節連假長達9天，天氣變化快速，小年夜到初一清晨有寒流影響，全台寒冷，初二到初三天氣回暖，收假又會有另一波鋒面和冷空氣影響。

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劉宇其進一步說明，今天到周日受大陸高壓帶來東北季風影響，北部、東部涼冷，中南部天氣穩定；小年夜蒙古大陸高壓挾帶非常寒冷的冷空氣，將是今年入冬第一波寒流，預計影響到初一清晨，初一白天高壓往東海移動，台灣改吹偏東風，初一白天回溫，初二到初三是春節期間相對溫暖時刻，下波變天是初四、初五收假日，又有鋒面通過，後面再有冷氣團南下。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢方面，劉宇其表示，今天到周日受東北季風影響，桃園以北、東半部容易降雨，周六、周日水氣多，北部、東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區降雨時間長；下周一小年夜寒流南下，帶來乾燥空氣，天氣將由濕轉乾，北部、東半部、中南部山區有雨，北部、宜蘭白天降雨趨緩，各地雲量偏多，除夕台灣轉多雲到晴，穩定天氣將持續到初三，初四後迎風面北部、東半部又有降雨。

溫度部分，劉宇其說明，今天到周日北部偏涼，今天高溫約20度，周六、周日溫度逐漸下降，中南部未來3天可到20度以上；較大轉變將出現在周日晚上到小年夜白天，入冬首波寒流南下，溫度明顯下降，小年夜北部越晚越冷，其他地區溫度也明顯轉冷，除夕到初一寒流持續影響，天氣轉乾冷，白天高溫略回升，不過清晨溫度仍相當寒冷，初二和初三比較溫暖，下次溫度下降則落在初四、初五。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

劉宇其進一步指出，小年夜到初一因寒流影響，很多地方會出現10度以下低溫，中部以北、宜蘭、花蓮低溫跌破10度，北部、宜蘭、金門、馬祖下探到8度，部分空曠地區可能有更低溫度。

春節也有機會追雪，劉宇其表示，周日晚上到小年夜降雪機會高，各地海拔3000公尺以上高山，以及北部、東北部2000公尺以上高山，在水氣和溫度配合下，有下雪機會，除夕環境轉乾，但高山仍寒冷，可能還是會有結冰現象。