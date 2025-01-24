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手搖飲吸管「6縣市須回收！」　環保局示警：最高罰6000

手搖飲吸管6縣市須回收　環保局教你披薩紙盒怎麼丟

▲披薩包裝紙盒和塑膠吸管是否該回收，是不少民眾的困擾。（示意圖，Pexels）

文／鏡週刊

下周就是農曆新年，現代人平時工作繁忙，過年會訂購年菜取代下廚，若是人多的親友相聚，直接叫披薩和手搖飲也是很合理的選擇。不過春節期間，除垃圾收運時間有變，披薩包裝紙盒跟吸管能否回收又是另一個問題。對此，台北市環保局表示，若紙盒沾滿油脂，即視為一般垃圾。吸管則在不同縣市有著不同分類。

北市環保局曾說明，披薩紙盒因為沒有塑膠淋膜，不能歸類為紙容器，完食後，若紙盒維持乾淨，民眾應儘量攤平減少容積，以「平面類」紙類回收物處理。

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若紙盒被油脂沾滿時，應當成一般垃圾，裝入專用垃圾袋丟入垃圾車。北市環保局提醒民眾，若未依規定落實分類回收，將依《廢棄物清理法》處1,200元以上、6,000元以下罰鍰。

根據本土環保組織「RE-THINK重新思考」團隊製作的「回收大百科」，塑膠吸管（PP/PE/PLA材質）在基隆市、新北市、南投縣、嘉義市、台南市、金門縣等6縣市是可回收的，若沒有分類，一樣可依法處最多6,000元罰鍰。其餘縣市則不可回收。


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