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哈薩克冷高壓陪過年　鄭明典：台灣發生寒流機率不低

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

▲春節連假期間預計有寒流將影響台灣。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／台北報導

春節連假預計將有強冷空氣影響台灣，前氣象局長鄭明典上午在臉書貼出海平面氣壓圖，顯示哈薩克上空有一個很強的冷高壓，預計會來「陪我們過年」，台灣發生寒流的機率的確不低。

鄭明典指出，哈薩克上空冷高壓很強，當地地面氣溫也很低，「就是這個冷高壓要來陪我們過年！」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

▲哈薩克上空目前有個很強的冷高壓（箭頭處）。（圖／翻攝自Facebook／鄭明典）

鄭明典解說，台灣的低溫並不完全看冷高壓，還要看日本海附近是不是有低氣壓系統發展，這次預報上有個很偏西的低壓發展，和冷高壓的移動似乎配合得剛剛好，「所以台灣發生寒流的機率的確不低！」

中央氣象署氣象預報中心科長劉宇其則表示，今年春節連假長達9天，天氣變化快速，小年夜到初一清晨有寒流影響，全台寒冷，初二到初三天氣回暖，收假又會有另一波鋒面和冷空氣影響。

劉宇其進一步說明，今天到後天受大陸高壓帶來東北季風影響，北部、東部涼冷，中南部天氣穩定；小年夜蒙古大陸高壓挾帶非常寒冷的冷空氣，將是今年入冬第一波寒流，預計影響到初一清晨，初一白天高壓往東海移動，台灣改吹偏東風，初一白天回溫，初二到初三是春節期間相對溫暖時刻，下波變天是初四、初五收假日，又有鋒面通過，後面再有冷氣團南下。

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