美國南部暴風雪至少12死！佛州積雪23cm破紀錄　逾2000航班取消

美國南部本周遭到「歷史性」暴風雪襲擊,多地出現破紀錄低溫與積雪量,德州機場與高速公路被迫關閉,路易斯安那州發布暴風雪警報,佛州出現破紀錄積雪量,數十間學校停課,逾2000個航延誤或取消,並且至少導致12人喪命。

BBC、路透社報導,美國南部通常以暖冬著稱,21日起卻遭到暴風雪橫掃,預計持續影響到26日。這一波暴風雪範圍從休士頓延伸到紐奧良,從佛州西北部狹地(Panhandle)延伸至南卡州與北卡州的海岸,該地區處於極端嚴寒與冰雪之中,帶來危險的天氣與交通條件,導致大批旅客受困,城市幾乎陷入癱瘓。

