美國南部暴風雪至少12死！佛州積雪23cm破紀錄　逾2000航班取消

▲罕見暴風雪橫掃美國南部，南卡州也出現積雪雪景。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國南部本周遭到「歷史性」暴風雪襲擊，多地出現破紀錄低溫與積雪量，德州機場與高速公路被迫關閉，路易斯安那州發布暴風雪警報，佛州出現破紀錄積雪量，數十間學校停課，逾2000個航延誤或取消，並且至少導致12人喪命。

BBC、路透社報導，美國南部通常以暖冬著稱，21日起卻遭到暴風雪橫掃，預計持續影響到26日。這一波暴風雪範圍從休士頓延伸到紐奧良，從佛州西北部狹地（Panhandle）延伸至南卡州與北卡州的海岸，該地區處於極端嚴寒與冰雪之中，帶來危險的天氣與交通條件，導致大批旅客受困，城市幾乎陷入癱瘓。

The US South is digging out from one of the worst snow storms in 130 years.



This is video from Houston where they got up to 3 inches of snow https://t.co/5GJR3lgBsP pic.twitter.com/4iem7xlNzt — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 22, 2025

A rare winter storm has swept through the southern US, blanketing New Orleans and Houston with snow



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佛州西北部的米爾頓（Milton）累積9英寸（約23公分）降雪，紐澳良也出現8英寸（約20公分）積雪，北卡州外灘群島（Outer Banks）部分地區則有9英寸積雪。

不過，社群媒體上也出現了宛如「冬季仙境」的畫面，喬治亞州的孩子們在玩「雪天使」，佛州的孩子們把皮划艇當成雪橇，南卡州的樹上掛滿冰錐。

美國國家氣象局（NWS）氣象學家赫利（Richard Hurley）說，23日南部地區低溫紀錄將會持平或被打破，但到了26日零下氣溫應該有所緩解。

23日，喬治亞州奧古斯塔（Augusta）出現-8.8°C低溫，追平了1874年的紀錄。佛州首塔拉哈西（Tallahassee）跌到-6.1°C，阿拉巴馬州的莫比爾（Mobile）降至-7.2°C，密西西比州的格爾夫波特（Gulfport）也只有-5°C。而上述地區在這個季節通常都有15至21°C。

與此同時，官方報告指出，美國南部各州至少12人因為惡劣天氣喪生。21日德州西部扎瓦拉（Zavala）發生連環車禍導致5人死亡，德州、阿拉巴馬州和喬治亞州也有至少7人死於嚴寒低溫。