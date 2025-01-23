蔡壁如開戰黃國昌：民眾黨不能變「附隨組織」　現在非當初價值觀的人

▲蔡壁如深夜發文，強調現在民眾黨的人「不是當初那群有著相同價值觀的人」，並酸民眾黨不能變「附隨組織」，有意開槓「黨中央派」和黃國昌。（圖／翻攝自Facebook／蔡壁如）

記者袁茵／台北報導

民眾黨將於2月15日進行黨主席補選，由代理黨主席黃國昌對上前立委蔡壁如。蔡壁如23日表示，當她費盡唇舌想捍衛前黨主席柯文哲清白，現在團隊卻一再被爆出選舉帳目疑雲，「黨仍是那個有理想的黨，但人卻不是當初那群有著相同價值觀的人」，只有她能夠全然複製柯文哲的理念，民眾黨不能成為大黨的附隨組織，暗酸現在的「黨中央派」與常被酸「傅隨組織」的黃國昌。

蔡壁如23日晚間10時40分在臉書以「不負眾望，找回初衷」為題發文，表示大部分人對柯文哲的記憶是十年前走出台大醫院，但她對柯文哲的記憶，是從30年前走入台大醫院的時候，「今天到花蓮碰到多年的舊同事，談論起柯文哲，這30年來，我看著柯醫師醫治病人到柯市長醫治社會，在2014進入市府後，身邊唯一的自己人，就只有一位血滴子」。

蔡壁如提到，她與柯從2人團隊到競選台北市長，在首都執政8年，創立民眾黨，從最初的158萬票、5席不分區立委，從只有「兩個人」到現在「一群人」的民眾黨，「這是我和柯文哲醫師，一路堅持走對的路所得來的成果」，「如今民眾黨枝繁葉茂、眾聲紛紜，但終究要回歸一個問題，『最初價值的初心，仍在否？』」

蔡壁如回憶道，過去的柯文哲是獅子，而她則是血滴子，要精確執行、溝通、遵守SOP、貫徹柯文哲的意志，每天7時30分上班，確保所有事情井然有序，也因此2014年競選團隊可以最快的速度，公開競選期間所有帳目細項、所得稅扣繳憑單、財產申報。

蔡壁如指出，2018年、2020年所有競選經費依舊公開透明，沒有爭議，甚至到現在無論任何來自外界對過去政治獻金的質疑，競選團隊也都能完全禁得起考驗，且柯2018年更推出宣傳民眾黨共同價值的認同卡，最後一項就是「不包工程、不收回扣」。

蔡壁如稱，隨著時空及團隊的更迭，「現在的競選團隊卻有外包小物、鉅額便當費等疑雲，甚至利用直播販賣競選小物，藉此分潤收回扣等爭議。當我們費盡唇舌，想要捍衛柯文哲醫師清白的同時，競選團隊卻一而再、再而三被爆出層出不窮的選舉帳目疑雲」。

「黨仍是那個有理想的黨，但人卻不是當初那群有著相同價值觀的人。」蔡壁如強調，柯文哲上任第一年的政績影片，主題叫「反省」，而民眾黨也同樣應該具備「反省」的能力，告訴支持者能改、能進步，也一定能夠變得更好，「這一步，必須要是蔡壁如；也只有蔡壁如，能全然複製柯文哲的理念，讓民眾黨邁出改變、改進、改造的重要一步」。

蔡壁如說，自己認為的民眾黨不會是小藍，也不會是小綠，第三勢力應該要有自己的路、自己的根、自己的核心價值，「民眾黨是新政治意志的載體，絕對不能被特定人士當作與大黨交涉的籌碼，更不能成為大黨的附隨組織，更不能當特定政黨的『小弟』。」

最後，蔡壁如認為，此刻民眾黨需要一位記得柯文哲初衷、執行柯文哲意志的黨主席，需要的是一位能夠組織再造的黨主席，需要的是一位不卑不亢，能與民進黨談判、能與國民黨平等合作，也能真正帶領支持者向前的黨主席，「柯醫師『莫忘初衷』這4個字，至今我仍然銘記於心，這一次我要站出來，替民眾黨找回初衷，也找回人民對於第三勢力的信心」。