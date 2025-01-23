林右昌批藍白聯手刪凍預算　怒罵：荒腔走板！辜負民意期待

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

針對立法院國民黨與民眾黨聯手大幅刪減及凍結2025年度中央政府總預算，民進黨秘書長林右昌今（23日）在基隆參拜多間廟宇，並發放1元紅包時表示，此舉完全荒腔走板，外界形容為「捅到馬蜂窩」，是嚴重的非理性行為。他批評，國民黨與民眾黨的做法已脫序失控，無法滿足人民對理性監督的期待。

林右昌指出，國防、外交、文化、體育等攸關國家發展及民眾福祉的重要經費，現在遭到任意刪減，甚至防疫宣傳與打詐經費也未能倖免。他反駁藍白陣營以「凍結非刪除」為理由的說辭，表示此次凍結規模高達千億，與過去僅凍結少量預算的情況完全不同，並批評此舉嚴重影響行政效率與政策推動。

林右昌進一步強調，政府預算應用於民生建設、地方發展及企業支持，民進黨執政多年來透過穩健經濟成長增加歲入，擴大社會投資，支撐人民生活，他更呼籲國民黨與民眾黨，停止透過話術欺騙民眾，回歸理性監督初衷。

對於全國即將掀起的大罷免潮，林右昌重申民進黨尊重公民自主行動，強調這類行動不應被扭曲成政黨操作。同時，他透露行政院將啟動憲政救濟程序，並呼籲社會各界繼續關注藍白陣營的後續行為，是否再次辜負民意期待與職責初衷。