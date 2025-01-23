男寄子彈＋透明結晶體遭起訴　黃國昌喊「尊重法律」再嗆劉世芳

▲民眾黨代理黨主席黃國昌受訪。（圖／記者袁茵翻攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委黃國昌辦公室去年收到李男寄送的1個牛皮紙袋，裝有子彈和透明結晶體，黃助理立即報警查扣；檢警送驗後確認子彈無殺傷力，但結晶體為淨重0.354公克的甲基安非他命，台北地檢署23日依持有毒品罪起訴李男。對此，黃國昌回應「尊重法律」，隨後質疑此案是誰跟內政部長劉世芳講的？劉至今都沒有解釋。

黃國昌23日中午接受媒體人黃光芹節目訪問，並於會後受訪。針對去年有1名李男寄送含有子彈、透明結晶體的牛皮紙袋給黃辦公室，現在被依持有毒品罪起訴？黃國昌表示，「就尊重法律，該怎麼做就怎麼做。」

話鋒一轉，黃國昌突然說，媒體採訪過他也知道，他對這種事情一向非常低調，收到什麼恐嚇信也不會跟媒體講，但有一件事情，「內政部長劉世芳到目前還沒給我清楚的交代，當初有人寄子彈到我辦公室，是誰跟劉世芳講的？司法偵查當中的案子，可以跟一個不具司法警察官身份的劉世芳說嗎？」

黃國昌提到，自己為此事在內政委員會質詢，並給予劉3天時間，然而3天過後的回函內容中，一個字都沒有說明解釋，到底是誰洩露秘密給劉世芳，「利用這次機會跟劉世芳再說一次，在立院答應要回覆的問題，請老實回答」。