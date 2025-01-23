　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

▲▼行政院記者會直播，因新傳處費用遭刪，無法聘用手語老師。（圖／翻攝自YouTube／行政院直播）

▲行政院記者會直播，因新傳處費用遭刪，無法聘用手語老師。（圖／翻攝自YouTube／行政院直播）

記者杜冠霖／台北報導

114年度總預算大砍2075億創新高。行政院今（23日）召開記者會，未見過去常備聘請的手語老師，並表明是因新傳處費用遭在野黨全數刪除導致無法聘用，台灣聾人聯盟也發聲明呼籲立委恢復預算，卻被在野黨支持者出征嗆「挺這個鳥蛋聯盟聲明的腦子有洞」、「當綠蛆打手，可悲的聯盟」、「可憐，標案早就通過在那邊了」然而，事實上去年決標標案載明「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定。」因預算不能流用，綠委林俊憲則感嘆，「不要懷疑藍白刪到讓你有感的決心。」

對於行政院說法，民眾黨發言人吳怡萱下午批評，手語翻譯案已於2024年12月24日決標，金額為71萬8250元，「哪裡來沒錢？」國民黨立委徐巧芯指出，行政院114年的手語老師的標案早已決標，是71萬元，請問行政院現在是要把這案子廢標嗎？3兆預算出不起71萬？

然而，去年標案契約載明，「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定。預算如經立法院刪減或未獲通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止契約全部或一部分，或調整本契約之履約工作項目、內容」，由於行政院新聞傳播業務的相關預算遭全數刪除，也不能流用。

對此，台灣聾人聯盟發出聲明表示，期盼各位立委重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需預算編列，讓重要資訊傳遞能兼顧每個人，實現真正的資訊無障礙與平等。

聲明一出，湧入不少在野黨支持者批評「挺這個鳥蛋聯盟聲明的不是腦子有洞就是腦子有洞」、「你們怎麼不呼籲民進黨不要製造對立、不要為了討更多錢就先去犧牲聽障人士的權益。」、「請側翼網軍作圖比請手語老師便宜嗎？當政治打手？」、「你要不要搞清楚實際情況，再來討拍啊！笑死」、「錯誤的發言會走向側翼之路…..還是貴單位也是靠民進黨控制的單位之一？」、「也只是一個綠側翼」、「當綠蛆打手，可悲的聯盟」、「蓄意要當貪錢共犯？」、「誤上賊船被當腐化政治的裹腳布。」、「ㄜ…114年度的金費尚未起用耶，要不要刪文啊」、「聾啞聯盟請不要侮辱聾啞人士」、「配合黨一起造謠 可憐 標案早就通過在那邊了」。

對於相關經費支用，林俊憲表示，「依法行政」，現在竟成了藍白最害怕的事。今天的行政院記者會，因為新聞傳播處的預算被砍光，所以無法聘請手語老師。馬上藍白就急得開始聯合起來造謠，說標案去年就發出，難道要不履約嗎？

林俊憲指出，不好意思，請把標案契約看完，「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定。」現在就完全沒預算又不能流用，如何履約？藍白自己捅出大簍子，還叫囂政府怎麼不幫忙善後？預算沒了就是沒了，做不到。

林俊憲強調，這只是一個金額不大的案子，卻點出非常嚴重的問題：政府施政有前瞻性，今年一開始就馬上需要的採購，許多去年就已招標，還有多少採購案會受影響？進而影響得標的民間公司或團體？

林俊憲表示，以前沒有這問題，是因為以前沒有人會像藍白一樣白痴，如此大範圍、無差別的刪光特定科目預算，導致機關連調度都無法。預算如何，政府就如何施政，一切依法來走，「藍白不用急，接下來每一天，天天都有感，不要懷疑藍白刪到讓你有感的決心。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新竹炸雞店徵人！薪水驚呆工程師：快跟「台積電碩畢」差不多
快訊／NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作
交通預算刪凍178億元！缺水電費「恐在家上班」　氣象預報受衝
入冬「首波寒流」凍到初一　溫度狂掉下探6℃
頭城名店前連環車禍！議員座車慘遭包夾
猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投
快訊／18:12嘉南1分鐘連2震！最大規模3.9　8縣市有感
快訊／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

賴清德設國家減碳新目標　2032年減32%、2035年減38%

陸委會業務費遭大砍40%　梁文傑：等於「養公務員，卻不讓做事」

評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

政院無法聘手語老師？　柳采葳酸「演戲演過頭」：預算都還沒送

農曆春節將至！台東縣府籲施放爆竹煙火勿違規　最高罰3萬

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

新傳處預算被砍光　行政院：須終止手語翻譯案合約

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

賴清德設國家減碳新目標　2032年減32%、2035年減38%

陸委會業務費遭大砍40%　梁文傑：等於「養公務員，卻不讓做事」

評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

政院無法聘手語老師？　柳采葳酸「演戲演過頭」：預算都還沒送

農曆春節將至！台東縣府籲施放爆竹煙火勿違規　最高罰3萬

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

新傳處預算被砍光　行政院：須終止手語翻譯案合約

彰化溪湖也有社宅了！　離國一僅10分鐘

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

Seiko優雅金錶5款齊發　織品、日式庭園枯山水入設計

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

淡水天元宮夜櫻美翻！全新櫻之光屋、沈浸光影區　點燈時間一次看

跟風黃仁勳AI浪潮　建商推智能建築、大數據管理

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

勇士又搞砸18分領先　柯瑞遭嚴防僅拿14分遭國王大逆轉

宜蘭利澤沙灘2弗氏海豚擱淺　1隻死亡1隻救回海放

Ailee睡不著…未婚夫起床幫她按摩！　劉在錫都「假裝睡著」海嫄超嫌棄XD

政治熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

砍體育預算炎上！藍白喊僅10幾萬　她曝最終「刪1.68億、凍6100萬」

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨參戰

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

賴清德喊加強打詐　警察團體要求道歉

總統府上午正式公告《憲法訴訟法》　3天內生效

外交部宣傳費被刪　影響101煙火曝光度

快訊／柯爸病危！柯文哲抵新竹台大探視

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

行政院新傳處預算遭全砍　連手語老師都請不起

賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判

遭韓國瑜打入冷宮！周傑退休秒出任彰化副縣長

施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠仔

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

更多熱門

相關新聞

陸委會業務費遭砍　梁文傑：不讓公務員做事

陸委會業務費遭砍　梁文傑：不讓公務員做事

陸委會副主委、發言人梁文傑23日表示，陸委會業務費被大砍上億元，比例高達四成，恐影響大量業務的運作，「請公務員來上班，卻不給他業務費做事，等於是養了公務員，但是不讓他做事。」

交通預算刪凍178億元！氣象署地震預警受衝擊　民航資訊恐中斷

交通預算刪凍178億元！氣象署地震預警受衝擊　民航資訊恐中斷

評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

政院無法聘手語老師？她酸：演過頭

政院無法聘手語老師？她酸：演過頭

數發部：資安計畫預算遭砍　若無替代救濟方案不排除裁員

數發部：資安計畫預算遭砍　若無替代救濟方案不排除裁員

關鍵字：

行政院新傳處手語老師預算聾人民眾黨國民黨林俊憲卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面