小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

▲行政院記者會直播，因新傳處費用遭刪，無法聘用手語老師。（圖／翻攝自YouTube／行政院直播）



記者杜冠霖／台北報導

114年度總預算大砍2075億創新高。行政院今（23日）召開記者會，未見過去常備聘請的手語老師，並表明是因新傳處費用遭在野黨全數刪除導致無法聘用，台灣聾人聯盟也發聲明呼籲立委恢復預算，卻被在野黨支持者出征嗆「挺這個鳥蛋聯盟聲明的腦子有洞」、「當綠蛆打手，可悲的聯盟」、「可憐，標案早就通過在那邊了」然而，事實上去年決標標案載明「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定。」因預算不能流用，綠委林俊憲則感嘆，「不要懷疑藍白刪到讓你有感的決心。」

對於行政院說法，民眾黨發言人吳怡萱下午批評，手語翻譯案已於2024年12月24日決標，金額為71萬8250元，「哪裡來沒錢？」國民黨立委徐巧芯指出，行政院114年的手語老師的標案早已決標，是71萬元，請問行政院現在是要把這案子廢標嗎？3兆預算出不起71萬？

然而，去年標案契約載明，「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定。預算如經立法院刪減或未獲通過，或遭立法院決議凍結而未經解凍者，本院得終止契約全部或一部分，或調整本契約之履約工作項目、內容」，由於行政院新聞傳播業務的相關預算遭全數刪除，也不能流用。

對此，台灣聾人聯盟發出聲明表示，期盼各位立委重視聾人族群資訊平權的需求，恢復手語翻譯服務所需預算編列，讓重要資訊傳遞能兼顧每個人，實現真正的資訊無障礙與平等。

聲明一出，湧入不少在野黨支持者批評「挺這個鳥蛋聯盟聲明的不是腦子有洞就是腦子有洞」、「你們怎麼不呼籲民進黨不要製造對立、不要為了討更多錢就先去犧牲聽障人士的權益。」、「請側翼網軍作圖比請手語老師便宜嗎？當政治打手？」、「你要不要搞清楚實際情況，再來討拍啊！笑死」、「錯誤的發言會走向側翼之路…..還是貴單位也是靠民進黨控制的單位之一？」、「也只是一個綠側翼」、「當綠蛆打手，可悲的聯盟」、「蓄意要當貪錢共犯？」、「誤上賊船被當腐化政治的裹腳布。」、「ㄜ…114年度的金費尚未起用耶，要不要刪文啊」、「聾啞聯盟請不要侮辱聾啞人士」、「配合黨一起造謠 可憐 標案早就通過在那邊了」。

對於相關經費支用，林俊憲表示，「依法行政」，現在竟成了藍白最害怕的事。今天的行政院記者會，因為新聞傳播處的預算被砍光，所以無法聘請手語老師。馬上藍白就急得開始聯合起來造謠，說標案去年就發出，難道要不履約嗎？

林俊憲指出，不好意思，請把標案契約看完，「本採購案決標後所需經費，需俟114年度預算經立法院審議通過後始確定。」現在就完全沒預算又不能流用，如何履約？藍白自己捅出大簍子，還叫囂政府怎麼不幫忙善後？預算沒了就是沒了，做不到。

林俊憲強調，這只是一個金額不大的案子，卻點出非常嚴重的問題：政府施政有前瞻性，今年一開始就馬上需要的採購，許多去年就已招標，還有多少採購案會受影響？進而影響得標的民間公司或團體？

林俊憲表示，以前沒有這問題，是因為以前沒有人會像藍白一樣白痴，如此大範圍、無差別的刪光特定科目預算，導致機關連調度都無法。預算如何，政府就如何施政，一切依法來走，「藍白不用急，接下來每一天，天天都有感，不要懷疑藍白刪到讓你有感的決心。」

