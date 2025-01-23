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政院稱無法聘手語老師　吳怡萱曝「去年就決標」：哪裡沒錢？

▲▼民眾黨發言人吳怡萱批評，「行政院114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已於去年12月24日決標，哪裡來的沒錢。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

▲民眾黨發言人吳怡萱批評，「行政院114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」已於去年12月24日決標，哪裡來的沒錢。（圖／翻攝自Facebook／吳怡萱）

記者袁茵／台北報導

114年度總預算日前三讀完成，原先編列約新台幣3兆1325億元歲出預算，被藍白刪減後，降為約2兆9248億元；行政院長卓榮泰23日召開記者會，結果打上「新傳處費用遭在野黨全數刪除，無法聘用手語老師」字樣。而民眾黨發言人吳怡萱下午批評，手語翻譯案已於2024年12月24日決標，金額為71萬8250元，「哪裡來沒錢？」

吳怡萱23日下午於臉書表示，「行政院公然說謊造謠，請行政院長卓榮泰、造謠發言人李慧芝下台！」今天看到行政院記者會，寧可不請手語老師，犧牲聽障者權益，也要騙社會大眾在野黨刪除預算，導致沒辦法照顧聽障者權益。

吳怡萱提到，根據政府採購網上公告內容，「行政院114年度政策說明記者會提供手語翻譯案」公開招標，在2024年12月24日已經決標，決標金額71萬8250元，「哪裡來的沒錢，還是被你們吞到哪裡去了？還是行政院現在要終止契約？」

吳怡萱指出，行政院在造謠發言人跟手語老師之間，選了造謠發言人，甚至選了LED螢幕，寧可犧牲聽障者權益也要造謠，可惡至極，且記者會直播YT關閉留言，不敢正面迎戰民意的怒火，傲慢至極，「我們不要造謠國家隊。」

隨後，前桃園市議員王浩宇在底下留言稱「要看到最後啦」，並貼出合約稱「決標後所需經費，須114年度預算經立法院審議通過後始確定；預算如經立法院刪減或未獲通過，或遭立法院決議凍結而未經凍結者，本院得終止本契約全部或一部分，或調整本契約之履行工作項目、內容，廠商應予配合且不得請求賠償。」

而吳怡萱則嗆「請問行政院終止合約了嗎？」王浩宇再回「沒有錢給人家，怎麼可能叫人家做事？」吳怡萱再指「你確定沒錢？2兆9千億叫沒錢？」。

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