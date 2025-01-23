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雪梨屍花睽違15年盛開　5萬人排隊「聞臭」堪比演唱會

▲▼巨花魔芋、屍花（corpse flower）。（圖／翻攝自YouTube／Botanic Gardens of Sydney）

▲雪梨皇家植物園的「屍花」睽違15年第5次盛開，吸引5萬人爭相聞臭。（圖／翻攝自YouTube／Botanic Gardens of Sydney，下同）

文／中央社

睽違15年，雪梨皇家植物園的「屍花」今天上午盛開，儘管園方延長開放至午夜12時，仍無法消化逾5萬「聞臭」人潮，晚間提早停止民眾排隊，盛況堪比熱門演唱會。

學名為巨花魔芋的屍花（corpse flower），因其盛開時散發類似腐肉的氣味得名。這朵被命名為Putricia的屍花，在園方17日觀察到開花跡象後，便被移至棕櫚屋（Palm House）對外展示，並啟動24小時直播。各時段皆吸引數百至千人同時在線等待開花，成為近日澳洲最紅植物。也有不少遊客近日前往目睹這株稀世奇花。

這是雪梨皇家植物園的屍花睽違15年第5次盛開，上一次是在2010年，前幾次分別為2004年、2006年和2008年。

屍花盛開後散發的氣味旨在吸引蒼蠅前來授粉，尚未盛開的屍花並無異味。而開花後，其花朵壽命僅維持2至3天，若成功授粉則可能僅一天便凋謝。

屍花今天上午花費近4小時完全盛開後，植物園開始湧入大批人潮，一睹可能只有24小時的開花時刻。儘管園方已延長開放至午夜12時，仍無法消化洶湧排隊人潮，提早在晚間8時停止民眾排隊。

根據園方統計，今日爭相入園「聞臭」人次高達5萬人。但也有包括記者等許多民眾晚到撲空，只能望著已關閉的長長的隊伍直呼可惜。

還有澳洲民眾自製「屍花帽」前往，但因晚到而被阻擋在排隊人潮之外。他表示，他花了半天做了這頂帽子，很可惜無法戴著與本尊見面。

▲▼巨花魔芋、屍花（corpse flower）。（圖／翻攝自臉書／Botanic Gardens of Sydney）

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