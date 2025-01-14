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這工作1星期收入逾6萬　22歲女創業賺翻：30歲就要退休

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲22歲女子創業開設清潔公司，光是一周收入就高達3000澳幣（約新台幣6.1萬元） 。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲雪梨22歲女子柏桑葵（Charlotte Bosanquet）在上大學期間半工半讀，透過做清潔人員兼職工作賺取學費。如今的她已經順利創業，開設清潔公司，光是一周收入就高達3000澳幣（約新台幣6.1萬元），打算在30歲退休。

News.com.au報導，柏桑葵住在西雪梨，3年前在大學雙主修社會工作與犯罪學，計畫未來要成為一名警察，她的財務狀況也比大多數同齡人還要好，在21歲就買下第一間房子。她在念書期間半工半讀，選擇當兼職的清潔人員，但在疫情期間受困海外長達1個月，因此被公司開除。

當時柏桑葵有了創業的念頭，也意識到市場需求有多大。在公司創立後的數周內，她就收到數百個接案通知，「我決定來個空檔年（gap year），聘請幾個人過來嘗試，看看情況會如何」，她很快就發現這一行收入相當可觀，光是一周就能夠賺進上千澳幣。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲柏桑葵成功創辦清潔公司，也意識到清潔方面的市場需求有多大 。（圖／翻攝自TikTok）

柏桑葵透露，她一度在短短一周內賺到超過3000澳幣（約新台幣6.1萬元），現在的她把重點放在發展業務，並把剩餘資金拿來運用，希望能夠擴大規模，也設法把每周工作時間減少至3、4天，有時一周上班約20小時左右。

柏桑葵也說，不少人看不起清潔工，認為這並不是一個很好的工作，但至少對她個人而言，這比念大學還要更難、也更有滿足感，而且「清潔工作比做全職朝九晚五工作賺的錢還要多」。

柏桑葵正努力擴大業務，目標把公司發展成特許經營企業，或是招募更多員工，達到可以讓其他人來管理的地步，「這樣我就能在30歲退休了」。

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