女二手商店花200元挖寶　回家發現買到已停售「上萬元名牌包」

▲女意外花小錢買到名牌包。（圖／翻攝自TikTok／heidilou）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子到當地二手商店購物時，花費12澳幣（約台幣244元）買了一款可愛包包，回家後發現包包疑似是名牌包，好奇上網查詢價錢，沒想到市價高達995澳幣（約台幣2萬多元），讓她十分驚訝。

居住布里斯本的女子海蒂(Heidi Eiser)聖誕節假期到雪梨度假時，在當地一間二手商店購物，挑中了一款狀態十分完好，看起來幾乎像全新的Mansur Gavriel手提包，讓她十分開心。

海蒂表示，「當我發現這個包時，心想說，包包設計很可愛，尺寸又剛好，我非常喜歡，而且只賣12澳幣，所以就把包包買回家」，事後她好奇上網查同包款售價，沒想到該包包不但是已經停售的款式，還要價995澳幣，讓她直呼自己賺到了。

影片獲得許多網友留言，「幹得好，這個包包很漂亮」、「哇，居然挖寶買到名牌包」。海蒂表示，她平常就很喜歡逛二手店，除了會去挖寶買衣服、飾品，就連家中許多家具也都是來自二手店，認為很多以前的商品其實做工很精細，有時候比新商品更好用。

