澳洲雪梨台陸夫妻檔雙屍案　新租戶搬進夫婦家無奈稱：是場噩夢

▲中國女子李卓君及台灣裔丈夫陳嘉寶。（圖／X）

圖文／CTWANT

澳洲雪梨日前發生一起夫妻雙屍案，12月9日當地民眾在慢跑時，在草叢裡發現33歲中國女子李卓君「莎莉」（Zhuojun＂Sally＂Li）的遺體被塑膠包裹著，起初警方認為她的台灣裔丈夫陳嘉寶（Jai-Bao ＂Rex＂ Chen）情節重大，直到17日在李女陳屍地點附近尋獲疑似陳嘉寶的遺體。然而，隨著事件的調查仍在繼續，夫婦倆原住處的新住戶也開始頻頻躍上新聞版面，一位不願透露姓名的住戶表示，搬家是場噩夢，儘管警方已經允許她搬入，但媒體們還是將她的新家視為犯罪現場，如今全家人的心理健康都受到了影響。

據《每日郵報》報導，12月9日當地民眾在慢跑時，在草叢裡發現33歲中國女子李卓君的遺體被塑膠包裹著，警方起初認為她的台灣裔丈夫陳嘉寶（Jai-Bao ＂Rex＂ Chen）情節重大，直到17日在李女陳屍地點附近尋獲疑似被蘆葦覆蓋的陳嘉寶遺體，雖然身份尚未得到正式確認，但警方認為屬於陳先生。

而就在李女士的母親於上周末收拾完夫妻倆在雪梨西南部格林納克的房屋後，一個新家庭搬進了，據了解這套4房的房子於10月售出，即謀殺案發生前1個月。對此，一位不願透露姓名的住戶坦言，由於李女士和她丈夫的死亡事件仍在調查中，導致一家人的搬家是場噩夢，儘管警方已經允許她搬入，但媒體將她的新家視為犯罪現場，全家人的心理健康都受到了影響，女士說自己對李女士、她的丈夫和親人感到同情，但也強調自己的家庭也有權享有隱私。

而上周警方才對這棟房子進行了法醫檢查，上周末李先生的母親獲準清理房子，犯罪指揮部發言人則表示「現場已經處理完畢，這不是當前首要的犯罪現場」，目前1輛據信運送夫妻屍體的汽車已被扣押，並將接受法醫檢查，警方正在追捕2名據稱在謀殺案發生後逃往海外的嫌疑犯。

據了解，陳嘉寶欠下了巨額賭債，這引發了他和妻子成為高利貸的目標，此外兩人沒有其他犯罪行為，莎莉也因此不幸成為受害者，而報導還指莎莉並不知道她丈夫的經濟困境。當地警長表示，他們正在與台灣和中國當局聯絡。

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