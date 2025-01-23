入冬「首波寒流」凍到初一　溫度狂掉下探6℃

▲入冬最強寒流周日晚間南下，將影響到初一。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(24日)東北季風影響，北東溼答答，周末雨區擴大，北東和中南部山區有雨，且基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢較大。今年入冬最強的首波寒流周日晚間南襲且影響到初一，小年夜到除夕將是最冷時刻，局部低溫下探6度。周日晚間到小年夜高山有降雪機會。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天到周末為東北季風天氣，明天桃園以北、東半部有局部短暫雨，新竹以南山區也有零星短暫雨；周末兩天水氣增加、雨區擴大，北部、東半部、中南部山區有雨，其中基隆北海岸、東北部、大台北山區有局部較大雨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

周日晚間寒流南下，張竣堯指出，下周一小年夜到周三初一清晨都將受寒流影響，不但是今年首波寒流，也是入冬以來最強冷空氣，小年夜有水氣通過，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨，除夕、初一轉乾，初二也是乾冷環境，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，因輻射冷卻影響，日夜溫差大。

▲▼降雨和溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度趨勢上，張竣堯分析，周日晚間寒流南下，溫度下降，下周一小年夜晚間到下周二除夕清晨，是冷空氣最強最冷時刻，中部以北、宜花約8度到12度，南台灣12到14度，因環境轉乾，除夕和初一清晨有輻射冷卻加持，局部空曠地區低溫有下探6到8度機會；另初二清晨乾冷加上輻射冷卻，普遍低溫約12到14度，局部有9到10度機會。

降雪方面，張竣堯表示，明天溫度配合下，中部以北3000公尺上高山有零星降雪，周日晚上到下周一北部2000公尺以上高山，以及其他中南部3000公尺以上高山也都有機會降雪；小年夜水氣通過後，換乾冷空氣南下，除夕之後降雪機率降低。