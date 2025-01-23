農曆春節將至！台東縣府籲施放爆竹煙火勿違規　最高罰3萬

▲未遵守時段施放煙火最高罰款3萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

迎接農曆新年，民眾常會施放爆竹煙火熱鬧歡慶，但為避免噪音妨害他人生活環境安寧，台東縣政府公告規定，於晚上11時至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，但特殊民俗活動(如迎神遶境)及其他活動(如跨年晚會、元宵活動)經消防局、警察局、環保局核准者，得由晚上11時延長至隔日凌晨1時；而學校上課期間及醫療機構(診所除外)周圍50公尺範圍內則是全日不得施放，如違反者依噪音管制法可罰款3000元到3萬元。

台東縣政府表示，農曆春節是國人重要的傳統節日，象徵除舊迎接嶄新的一年，家人、親朋好友也都乘著春節好好歡聚敘舊，有些民眾會施放爆竹煙火熱鬧慶祝，但如在深夜、凌晨時段仍持續施放，將會妨害環境安寧，干擾他人睡眠與作息，呼籲民眾共同遵守爆竹，避免在深夜、凌晨施放，用更低碳環保、友善永續的方式歡慶春節，讓台東的環境品質更好。

台東縣環保局指出，縣府已依據噪音管制法公告規定，晚上11時至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，但特殊民俗活動(如迎神遶境)及其他活動(如跨年晚會、元宵活動)經消防局、警察局、環保局核准者，晚上11時得延長至隔日凌晨1時；而學校上課期間及醫療機構(診所除外)周圍50公尺內則是全日不得施放，請民眾注意遵守，避免違規受罰。另外，炮屑、空盒亦應妥善清理，交由清潔隊清運避免髒亂，共同維護安寧及潔淨的環境，迎接嶄新美好的一年。

環保局呼籲，讓春節多點溫馨少點噪音，發現違反爆竹煙火施放限制時段致噪音妨害環境安寧情事，請撥免費陳情專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或透過陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」使用等方式報案，環保局全年無休24小時受理。