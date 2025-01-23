　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

農曆春節將至！台東縣府籲施放爆竹煙火勿違規　最高罰3萬

▲未遵守時段施放煙火最高罰款3萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲未遵守時段施放煙火最高罰款3萬元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

迎接農曆新年，民眾常會施放爆竹煙火熱鬧歡慶，但為避免噪音妨害他人生活環境安寧，台東縣政府公告規定，於晚上11時至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，但特殊民俗活動(如迎神遶境)及其他活動(如跨年晚會、元宵活動)經消防局、警察局、環保局核准者，得由晚上11時延長至隔日凌晨1時；而學校上課期間及醫療機構(診所除外)周圍50公尺範圍內則是全日不得施放，如違反者依噪音管制法可罰款3000元到3萬元。

台東縣政府表示，農曆春節是國人重要的傳統節日，象徵除舊迎接嶄新的一年，家人、親朋好友也都乘著春節好好歡聚敘舊，有些民眾會施放爆竹煙火熱鬧慶祝，但如在深夜、凌晨時段仍持續施放，將會妨害環境安寧，干擾他人睡眠與作息，呼籲民眾共同遵守爆竹，避免在深夜、凌晨施放，用更低碳環保、友善永續的方式歡慶春節，讓台東的環境品質更好。

台東縣環保局指出，縣府已依據噪音管制法公告規定，晚上11時至隔日上午7時不得施放爆竹煙火，但特殊民俗活動(如迎神遶境)及其他活動(如跨年晚會、元宵活動)經消防局、警察局、環保局核准者，晚上11時得延長至隔日凌晨1時；而學校上課期間及醫療機構(診所除外)周圍50公尺內則是全日不得施放，請民眾注意遵守，避免違規受罰。另外，炮屑、空盒亦應妥善清理，交由清潔隊清運避免髒亂，共同維護安寧及潔淨的環境，迎接嶄新美好的一年。

環保局呼籲，讓春節多點溫馨少點噪音，發現違反爆竹煙火施放限制時段致噪音妨害環境安寧情事，請撥免費陳情專線0800-066-666或環保局電話221999報案，或透過陳情網路受理系統(https://ww3.moenv.gov.tw)、手機APP下載「公害報報」使用等方式報案，環保局全年無休24小時受理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新竹炸雞店徵人！薪水驚呆工程師：快跟「台積電碩畢」差不多
快訊／NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作
交通預算刪凍178億元！缺水電費「恐在家上班」　氣象預報受衝
入冬「首波寒流」凍到初一　溫度狂掉下探6℃
頭城名店前連環車禍！議員座車慘遭包夾
猛登續留黃衫軍　中信兄弟再找第5號洋投
快訊／18:12嘉南1分鐘連2震！最大規模3.9　8縣市有感
快訊／鈕承澤不用戴電子腳鐐　明起定期到派出所報到

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

賴清德設國家減碳新目標　2032年減32%、2035年減38%

陸委會業務費遭大砍40%　梁文傑：等於「養公務員，卻不讓做事」

評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

政院無法聘手語老師？　柳采葳酸「演戲演過頭」：預算都還沒送

農曆春節將至！台東縣府籲施放爆竹煙火勿違規　最高罰3萬

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

新傳處預算被砍光　行政院：須終止手語翻譯案合約

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

「AI女神」李珠珢加盟富邦！　Fubon Angels超級生力軍報到

鍾國又遭車太鉉造謠「年底當阿公」　難得請客...大家亂買害他噴2700元XD

蕭煌奇自Cue地獄哏　突往後轉：這裡有人嗎？

#玉井大廈 支撐鋼柱架設完成！開放住戶取物

【自信100實力0】女孩玩拳擊機全力一揮還摔跤

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

賴清德設國家減碳新目標　2032年減32%、2035年減38%

陸委會業務費遭大砍40%　梁文傑：等於「養公務員，卻不讓做事」

評「總預算案」朝野全面開戰　游盈隆：一場年初到年底的政治惡鬥

政院無法聘手語老師？　柳采葳酸「演戲演過頭」：預算都還沒送

農曆春節將至！台東縣府籲施放爆竹煙火勿違規　最高罰3萬

政院稱預算被砍沒錢請手語老師　許宇甄轟：已違反《身障者保障法》

新傳處預算被砍光　行政院：須終止手語翻譯案合約

彰化溪湖也有社宅了！　離國一僅10分鐘

6部會推20項減碳旗艦計劃、6大創新機制　拚2030達減碳目標28±2%

川普的經濟政策　真能讓「美國再次偉大」嗎？

Seiko優雅金錶5款齊發　織品、日式庭園枯山水入設計

NCC業務費遭對半大砍再發聲：4月機關恐停止運作

淡水天元宮夜櫻美翻！全新櫻之光屋、沈浸光影區　點燈時間一次看

跟風黃仁勳AI浪潮　建商推智能建築、大數據管理

小草出征聾人團體嗆「配合政院造謠」　他曝標案契約打臉：如何履約？

勇士又搞砸18分領先　柯瑞遭嚴防僅拿14分遭國王大逆轉

宜蘭利澤沙灘2弗氏海豚擱淺　1隻死亡1隻救回海放

柯爸病危！柯文哲探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

政治熱門新聞

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

砍體育預算炎上！藍白喊僅10幾萬　她曝最終「刪1.68億、凍6100萬」

曹興誠號召全台大罷免　呼籲民進黨參戰

柯文哲探視父親　戒護警阻擋：他現在禁見

賴清德喊加強打詐　警察團體要求道歉

總統府上午正式公告《憲法訴訟法》　3天內生效

外交部宣傳費被刪　影響101煙火曝光度

快訊／柯爸病危！柯文哲抵新竹台大探視

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

行政院新傳處預算遭全砍　連手語老師都請不起

賴清德公布憲訴法　批示：破壞政府體制宜聲請憲法法庭裁判

遭韓國瑜打入冷宮！周傑退休秒出任彰化副縣長

施景中遭指綠營側翼稱「錯愕」　陳菁徽怒嗆：就是名副其實的造謠仔

距川普僅25公尺　韓國瑜談訪美「爆大紅盤」

更多熱門

相關新聞

討個好兆頭　小朋友書寫創意春聯

討個好兆頭　小朋友書寫創意春聯

下週就是農曆春節，家家戶戶幾乎都會選擇張貼春聯來應景。台東縣關山鎮救國團特地邀請書法藝術家前往國小教導小朋友寫春聯，而由於現在學校練習書法的時間有限，為避免發生挫折感故採取「創意春聯」的方式，有文字和圖像鼓勵小朋友的發揮創造力。

幸福返鄉雲林行腳接駁　張麗善邀全國民眾來走春祈福

幸福返鄉雲林行腳接駁　張麗善邀全國民眾來走春祈福

年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

年貨大街輕鬆購　交通管制不堵塞

放鞭炮「炸開半張臉」！　他眼球破裂失明了

放鞭炮「炸開半張臉」！　他眼球破裂失明了

高雄春節9天連假車流預測出爐

高雄春節9天連假車流預測出爐

關鍵字：

鞭炮春節台東

讀者迴響

熱門新聞

徐乃麟FB開戰！

即／娃娃車接3歲童上學！才知他命喪火海

一家四口感冒　醫見不對勁「夾出鼻腔秘寶」爸媽驚恐

徐乃麟違停路邊開戰2警員

即／5億高中生夏男假結婚　二審仍判1年半

今「送神日」6禁忌　1動作恐衰整年

獨／重燃棒球夢！楊岱均擔任原鄉少棒教練

下午3點後「北部50嵐全打烊」　原因全讚爆

快訊／柯探視父近半小時離開新竹台大

表姪女亂倫人夫10幾次　正宮怒問：姨丈好用嗎

過年衝了！「4星座、4生肖」偏財運超旺

李東憲「台灣身分被註銷」　健保沒了！

徐乃麟違停與2警開戰　他直擊「最後強勢開單」

快訊／台中嬤肚子不適！候診時突倒地亡

即／鈕承澤笑容滿面步出監獄：最想回家陪媽媽

更多

最夯影音

更多

#林秉樞 病危！父簽 #放棄急救 忍痛喊：不浪費醫療資源

柯爸病危！ #柯文哲 探視近半小時　面色凝重離開新竹台大

小阿金逛累趴地睡著　被強制起床後又斷電 #黃金獵犬

轎車臨停消防通道塞整條巷弄　男好心讓道被嗆：另一條可以走

#新莊 #豪宅 建案變火把！ 「深夜焰光」空拍畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面