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交通預算刪凍178億元！氣象署地震預警受衝擊　民航資訊恐中斷

▲▼交通部指預算遭刪凍，全民便利被犧牲。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部指預算遭刪凍，全民便利被犧牲。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部預算遭砍61億餘元、凍結逾117億元，交通部今(23日)表示，交通預算被刪凍，全民便利遭犧牲，沒有水電，已思考一部分人在家上班外，氣象署超級電腦將無法精準預報和預警、民航局航班資訊服務中斷、花東交通改善計畫停擺、地方建設延遲，監理所缺水電費影響服務品質。

交通部政務次長伍勝園表示，交通部業務廣泛，包含陸海空，跟民眾關係密切，這次總預算，交通部本來編列1579億元，被刪減61億元，凍結117億元，解凍困難需要經院會同意，幾乎跟刪減一樣，對交通部作業和政策推動影響非常大，包括水電和辦公，業務費凍結7成下，可能沒有水電，已思考一部分人在家上班，此外，道路交通安全、氣象署超級電腦運作養護、公共運輸、電動巴士推動和鐵路建設都有嚴重衝擊。

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伍勝園指出，這次嘉義大埔地震，國家級警報很快就出來，以台北為例，接到警報後，將近50秒後才感受到地震開始搖，若刪減水電費，超級電腦維護需要水跟電，將無法穩定執行，凍結維修費用衝擊氣象監測站無法正常發揮功能，如何及早得到預警，未來在作業上將有很大困擾。

▲▼交通部指預算遭刪凍，全民便利遭犧牲。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部政務次長伍勝園(左)指交通部水電費受影響，將思考一部分人在家上班。（圖／記者李姿慧攝）

立法院刪除氣象署1.01億、凍結3.37億預算，涉及水電費、資訊服務費、通訊費、設備養護費等多項關鍵支出，由於高速電腦運作需要穩定電力與低溫環境，若無法提供足夠電力，將直接影響數值天氣預測模型的產出準確性與人工智慧氣象測報技術的開發進程，進而削弱極端天氣的預警能力，也會影響提供地方政府防災決策資訊的能力。

氣象署長呂國臣表示，氣象署預算遭刪減和凍結加起來約占2成，可能影響超級電腦一年算力剩4分之3，天氣預報效能恐怕會有明顯減低情況。

此外，未來第7、8、9代超級電腦建設與營運進度也將落後，台灣數值預報技術將無法追趕國際水準。南部海域海纜觀測系統建置與既有系統穩定運作也將受影響，民眾在面臨災害時缺乏準確預警，生命安全備受威脅。

▲▼交通部指預算遭刪凍，全民便利被犧牲。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署長呂國臣(左)。（圖／記者李姿慧攝）

公路局的公路與監理業務預算中有20億遭凍結，涵蓋公路公共運輸永續計畫、交通平權計畫及2030年客運車輛電動化推動計畫，將影響地方政府對客運路線虧損補貼及電動巴士補助案的執行，第三季後恐影響客運業者與幸福巴士NGO團體的撥款，導致業者營運受挫，員工生計受衝擊。一般道路維護經費的刪凍也將使公路品質下降，遇大豪雨恐導致積淹水問題，對周邊民眾的生活影響甚鉅。

公路局長陳文瑞舉例，刪減凍結衝擊公共運輸，其中公路局對客運的票差補貼和偏遠路線補貼，客運業營運會產生困難，若凍結無法順利解凍，今年第三季就會產生很大影響，包括客運班車是否能開得出來，監理水電和差旅費受影響，也會讓偏鄉下鄉考照、聯合稽查路檢確保大客車安全頻率變少，水電統刪也衝擊監理所站服務品質，包括冷氣等，另公路養護經費可能影響道路破洞修補和行車安全品質。

此外，鐵道局的各項立體化計畫因經費刪減而遭遇阻礙，將影響完工期程並引發履約爭議，也可能影響民眾的行車安全。而平鎮臨時站預訂於115年通車的計畫將延後；花東雙軌計畫原本旨在緩解路線容量不足的問題，經費刪減後進度延遲，無法解決一票難求的困境，進一步損害花東居民的返鄉權益。

鐵道局長楊正君則表示，鐵道局預算遭刪減11億2739萬元，凍結11.6億元，衝擊地方鐵道立體化和雙軌化建設，包括花東雙軌工程、桃園鐵路地下化、嘉義鐵路高架化等，可能合約執行將面臨障礙和履約爭議，影響工程進度，造成地方公共建設延遲和重大損失；高鐵延伸案經費雖編列在前瞻計畫裡，但事務費和餐旅費刪減，也影響人員出差到地方溝通協調事務，整體來說也受到部分影響。

▲▼交通部指預算遭刪凍，全民便利遭犧牲。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部指預算遭刪凍，全民便利遭犧牲。（圖／記者李姿慧攝）

由於交通部肩負道路安全重任，過去透過多元管道宣傳交通安全觀念。交通部表示，預算被刪凍後，國人的交通安全意識難以提升，尤其是杜絕違規行為與培養正確用路觀念的相關工作將受到限制。針對機車族、高齡者、弱勢行人與兒童等特定群體的宣教計畫也難以推進，無法快速傳播正確的交通觀念及最新修法政策，嚴重影響交通安全改善成效，對整體交通環境無助。

交通部指出，每年提供的道路交通安全成效報告與數據，未來將因預算凍結而無法正常維護網站與資料串接，事故數據也無法更新，中央與地方政府將無法針對事故特性及趨勢進行專業分析並據以改善。

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