IG「青少年帳號」日、韓跟進實施　顯示內容、聊天對象家長都能管

▲Instagram去年推出的「青少年帳號」制度，日、韓分別在21日、22日跟進實施。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

科技巨擘Meta為提供Instagram青少年用戶良好的網路環境，避免過早接觸敏感或有害內容，去年9月開始在美、英、加及澳洲等國陸續推行「青少年帳號」（Teen Account）制度，這項制度21日、22日分別在日本、南韓上路，預計今年會全球普及。

青少年帳號是IG針對13歲以上至未滿18歲的用戶推出的制度，目的是為了限制青少年過度使用社交媒體，且會將顯示的內容自動設定成更具保護性，避免用戶過早接觸敏感內容，美國和澳洲去年9月就已啟用這項制度，歐盟地區則在去年底跟進。

根據《韓聯社》報導，青少年帳號制度22日正式在南韓實施，南韓規定必須年滿14歲才可以創立IG帳號，而在青少年帳號制度上路後，14歲以上但未滿18歲的青少年帳號將自動設定為私密帳號，新用戶則會直接適用這項設定。

青少年帳號除了會限制擾人的聯繫、顯示適齡的內容外，還會協助青少年管理花費在IG上的時間，例如青少年使用超過60分鐘後，就會收到關閉IG的提醒，以及每天晚間10點至早上7點會自動開啟睡眠模式等。

父母還可以透過監護人帳號，查看孩子近期有跟誰聊天，但無法觀看詳細的聊天內容，也無法代替孩子發文或重設孩子帳號的密碼。青少年帳號用戶可以申請變更設定，例如增加使用時間、顯示內容等，但必須經過監護人的同意。

除了南韓開始推行青少年帳號制度外，日本也在21日加入實施行列，不同的是日本實施對象為13至17歲的青少年，且為了防止青少年謊報年齡，新用戶在辦理18歲以上帳號時，相關的年齡驗證將更加嚴格。