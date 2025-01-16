銀行帳戶無法開通！他求助「專員」試了11次　結果50萬飛了

▲當事人收到通知中獎的訊息。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「我轉帳了11次，還是開通失敗！」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人某天參加了IG抽獎活動，並在填妥資料後，真的中獎了，然而，當他依對方要求一步步照做後，依然無法領取獎金，直到「專員突然斷線失聯，我才警覺情況有異，帳戶內的存款已經被轉出50萬6574元」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「喜從天降？小心砸到中獎詐騙」為標題分享詐騙案例，當事人有天在家滑手機，看見IG有個帳號正在舉辦抽獎活動，由於參與活動不需要符合什麼特殊條件，只要填寫基本資料就能參加，所以他便決定試試看。

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當事人透露，該抽獎活動的最大獎是新台幣9萬9999元，非常吸引人，結果沒想到，當他將基本資料送出後，他便馬上收到私訊，「恭賀我中獎！」讓他興奮得從沙發上跳起來。緊接著，他就提供自己的銀行帳戶，好讓獎金能順利匯入，然而，對方卻稱他的銀行帳戶沒有啟用「第三方認證」，必須開通才可領取。

再接著，該IG帳號就提供了一個LINE連結，「聲稱是金管會銀行局專員的LINE」。當事人看到後，主動聯繫「專員」，依對方要求一步步照做，「其中最重要的是轉帳『創造金流』，有金流才可以完成認證。我按照指示進行轉帳操作，第1次匯款，開通失敗。第2次匯款，開通失敗。第3次匯款、開通失敗......。我轉帳了11次，還是開通失敗！」

當事人此時正懊惱不已，不解為何一直無法順利開通認證，進而導致無法領取獎金，直到「專員」忽然斷線、失聯，「我才警覺情況有異，帳戶內的存款已經被轉出50萬6574元，自己開通失敗的次數，居然成了對方詐騙成功的業績」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」也分享5點防詐小撇步。

1、莫名其妙的中獎通知，絕對是詐騙。



2、個人資訊，不要提供給陌生人、不知名網站。



3、不要點擊不明連結。



4、聽到「第三方認證」、「創造金流」，都是詐騙。



5、中獎卻要先匯款，絕對是詐騙。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、在社群平台發布假抽獎廣告，誘導輸入個人資料。



2、發送假中獎通知，要求加入假金管會專員LINE帳號來聯繫兌獎。



3、謊稱辦理第三方認證銀行帳戶，誘騙操作網銀匯款。

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