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偷拍少年性愛片！網友罵他「性侵犯」　炎亞綸告14人誹謗被打臉

▲▼炎亞綸生日音樂會。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸不滿被指性侵未成年，控告14網友誹謗結果不起訴。（資料照／晴空鳥提供）

記者劉昌松／台北報導

藝人炎亞綸因外流自己與未成年性影像，被判緩刑3年確定，新聞曝光後，網友大量轉傳評論「為什麼偷拍？」「怕大家忘記，這傢伙是性侵犯」，炎亞綸蒐集14名網友發言後提告妨害名譽，台北地檢署調查，被害少年一開始的確是控告炎亞綸性侵，炎亞綸是因為犯案地點在境外等原因，才獲處分不起訴，各界都關心事實真相，屬可受公評之事，因此將14網友全部處分不起訴。

炎亞綸(本名吳秉孺)在2017年6月間，透過Messenger認識一名未成年少年，雙方交往、發生性行為期間，炎亞綸用手機拍下2人性愛過程，2019年5月間，炎亞綸把少年露臉的親密影片傳給其他人觀看，少年舉辦記者會自稱遭性侵、偷拍等情節，炎亞綸也直接趕到記者會現場，對少年鞠躬道歉。

炎亞綸最後在2024年7月間，因拍攝少年為性交行為之電子訊號等3罪，判處徒刑7個月、4個月，考量炎亞綸已與少年和解，給予緩刑3年機會，案件因無人上訴確定，開始有網友在社群談論整起事件經過。

有網友說：「看完判決書為什麼要偷拍？」還有人提醒「怕大家忘記，這傢伙是性侵犯還拍攝未成年影片」，「持有怎麼會有事，應該寫清楚一點，用不正當的方式拍攝少年私密片，並在網路上傳播，這才是重點！」

炎亞綸認為自己性侵、偷拍被害少年，網友的評論已經損害他的名譽，但檢察官調查，少年一開始提告內容，的確包括強制性交、趁機性交等罪名，只是性交地點在大陸地區，且影片中沒有看到炎亞綸，無證據顯示炎亞綸涉及性侵，因此處分不起訴。

至於散布未成年影像部分，炎亞綸一開始否認犯行，狡辯是手機送修後發生的，但在偵查審理中，炎亞綸坦承是自己傳影片給網友看，檢察官考量事件在當時經媒體連日報導，涉及的犯罪行為，是重要公共議題及公共事務，是可受公評之事，網友只是根據已公開事項加以論證，未逾越合理評論範圍，因此不傳喚14名網友，就處分全案不起訴。

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