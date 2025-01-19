IG突改版！網見主頁畫面崩潰：醜爆　內行教「1招」秒復原

▲IG在18日突然改版，造成許多使用者的困擾。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

IG近年來做了許多變動，除了1月14日大動作下架非官方濾鏡以外，18日又有使用者發現個人版面上的貼文，從原本的正方形改成長方形，這次突如其來的變動，讓許多使用者非常不適應。就有內行人大方分享復原方式，不過該方法必須每篇貼文手動更改，無法一次調整所有貼文。

近年來Meta對IG做出許多變動，都引發不小的騷動，例如原本在個人檔案下方的限時動態精選，從原本的圓圈，改成與一般貼文一樣的形式，位置也移動到個人檔案網格。18日又有使用者發現，個人檔案上的貼文尺寸，從原本1：1正方形，變成4：3長方形，許多使用者多年來用心排版的頁面，一夕之間全走鐘。

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多名IG使用者在Threads發文抱怨IG這次的改版，引起網友共鳴，紛紛留言表達不滿「主頁真的醜到爆」、「就算不更新，也被強制改版」、「改來改去，很多受災戶」、「IG排版從正方形變成長方形，以前排的6宮格都毀了」，也有人慶幸「還好一直以來都沒在排版」。

對此IG負責人亞當莫塞里（Adam Mosseri）18日發佈限時動態解釋，雖然知道很多人喜歡原來的正方形格式，但現在使用者上傳的照片和影片，很多都是直式的，為了配合原本的正方形格式，內容過度裁切很可惜。雖然突然改版會讓使用者一時接受不了，但從長遠來看，未來使用者們會因為照片不再被過度裁切而感到高興。

對於這次IG突然改版很多使用者都不習慣，就有內行人大方分享復原方式，指出進入個人版面後，長按貼文會出現下拉式選單，點選最下方的「調整預覽」，將「自動調整」改為「填滿」，背景顏色可以選擇黑色或白色，改完後就可恢復。不過該方法必須每篇貼文手動更改，無法一次調整所有貼文。

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