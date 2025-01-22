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高鐵技術員花百萬沒解厄！欠20萬法事費...遭蛇蠍女宮主活活虐死

▲高雄市發生一起把人活活打死案件，警方逮捕3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌行兇的3人。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名顧姓高鐵技術員因為迷信私人宮廟能幫他消災解厄，10多年來幾乎花光所有的薪水，還欠下20萬的法事錢，沒想到2022年1月間，遭到心狠手辣的蔡姓女宮主及及兩名友人以凌虐的方式毆打致死，一審依傷害致死罪判蔡女徒刑10年，全案上訴，高雄高分院今（22）日宣判，從輕改判徒刑9年6月。

全案發生在2022年今年1月6日，顧姓男子（61歲）被發現倒在前鎮區草衙舊部落的一處公園椅子上，原以為是路倒死亡，但警方到場發現他全身被打瘀傷，地上還有血漬，追查後發現，得知顧男欠蔡姓女宮主20萬元的蓮花金和法事錢，事後逮捕蔡女及同夥梁男、魏男等人依殺人罪嫌送辦。

▲高雄市發生一起把人活活打死案件，警方逮捕3人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方逮捕涉嫌殺人的蔡姓女宮主（左）。（圖／記者吳奕靖翻攝）

檢、警調查，擔任高鐵技術員的顧男的薪水5、6萬，有一大部分都「貢獻」給了慈聖宮，10多年來至少貢獻了超過百萬，沒想到顧男還是「執迷不悟」，持續的做法事、買蓮花金來「消災解厄」，甚至還借錢來供養慈聖宮。

根據警方調查監視錄影畫面，顧男是5日下午4時左右進入慈聖宮，但到了6日清晨4點多才被「趕」到附近的公園，進而被民眾發現死亡，推估蔡女施暴的時間可能長達12小時，手段可說相當殘忍。

檢方偵辦時，蔡姓女宮主和梁男、魏男等3人到案後坦承不諱，但認為是顧男辦法事還積欠廟方20多萬元，找他到廟裡談判，顧又不肯簽本票，於是蔡女夥同梁、魏兩名友人用棍棒及鐵槌狂打顧男，顧男禁不住凌虐，交出提款卡和密碼後，蔡女等人還去超商領了3000多元，再把顧男趕出廟裡，因此認定3人沒有讓他即時就醫治療才致死，涉犯殺人罪嫌明確，依法提起公訴。

高雄地院審理後，依傷害致死罪判蔡女徒刑10年，梁男、魏男則沒查到具體動手事證，只各判徒刑3月。

全案上訴後，高雄高分院上午宣判，改判蔡女有期徒刑9年6月，梁男則獲判無罪，魏男仍判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

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