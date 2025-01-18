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冤屈平反獲賠償！《寧人回憶錄》作者海捐百萬　助玉里醫院住民

▲▼《寧人回憶錄》作者寧先生發揮大愛捐贈一百萬元由玉里醫院簡以嘉院長受贈。（圖／玉里醫院提供，下同）

▲▼《寧人回憶錄》作者寧先生發揮大愛捐贈一百萬元由玉里醫院簡以嘉院長受贈。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

《寧人回憶錄》作者寧先生發揮大愛捐贈一百萬元予衛福部玉里醫院社會服務暨醫療救助基金，作為照顧貧困弱勢病友之用。由花蓮縣太魯閣社會關懷協會於溪口精神護理之家舉辦公開捐贈儀式，玉里醫院簡以嘉院長親自出席受贈。

捐贈儀式邀請了衛生福利部心健司代表、中研院民族研究所副研究員、陳文成基金會執行長、寧人回憶錄編輯、文蘭長老教會牧師、兩位政治受難者等多位貴賓及30位溪口院區病友共同見證。捐贈儀式後，玉里醫院邀請參會貴賓拍攝大合照，後進行茶會交流，場面熱鬧溫馨。

▲▼《寧人回憶錄》作者寧先生發揮大愛捐贈一百萬元由玉里醫院簡以嘉院長受贈。（圖／玉里醫院提供，下同）

寧先生為玉里醫院長期照顧的病友，高齡78歲，從《寧人回憶錄》中可知他是個傳奇般的人物，歷經過台灣動盪的年代，猶如現代的活歷史。目前寧先生雖身體微恙，但他經常與溪口院區的病友及工作人員訴說一個又一個他所經歷過的歷史事件，對於時間地點無一不鉅細靡遺、滔滔不絕，令人折服。寧先生相當有個性，熱愛將自己打扮得一身紅，也愛吃蛋糕，去年在玉里醫院的協助下，當年的冤屈終於獲得平反並獲得國家賠償。寧先生領到國家賠償金之後，多次表達願意將其中的一百萬元捐出來，他覺得『看到了住民們的需要，覺得自己用不到這麼多』，毅然決然地決定捐給玉里醫院社服基金，照顧更多需要照顧的貧困病友。

▲▼《寧人回憶錄》作者寧先生發揮大愛捐贈一百萬元由玉里醫院簡以嘉院長受贈。（圖／玉里醫院提供，下同）

玉里醫院簡以嘉院長致贈感謝狀。

玉里醫院簡以嘉院長致詞時感動表示：「寧先生113年7月出版《寧人回憶錄》後，我便立刻去拜訪這位經過歷史洪流的大前輩，對談間感受到寧先生擁有著堅忍不拔的特質，也很有智慧，慶幸他與疾病搏鬥的同時，至今仍維持著不錯的精神，笑臉迎人，令我們深感欣慰。玉里醫院感謝寧人的善舉，他的捐贈讓住在玉里醫院的住民都能受其澤被，我們允諾會好好發揮善款功能，讓住民邁向更好的生活。」

▲▼《寧人回憶錄》作者寧先生發揮大愛捐贈一百萬元由玉里醫院簡以嘉院長受贈。（圖／玉里醫院提供，下同）

捐贈儀式邀請衆多貴賓及30位溪口院區病友共同見證並舉辦茶會交流，場面熱鬧溫馨。

寧先生分享捐贈心情時說：「人生一路走來經過了很多起伏，到了這個年紀不知道自己還能活多久，雖然獲得國家賠償，平反自己的罪名、證明自己清白，但是我本身其實用不到那麼多，就考慮捐出來，因為常看到身邊的住民朋友偶爾會缺東西，家人不一定能及時幫忙，就想著捐給玉里醫院來幫助他們。」

寧先生經歷重重磨難，卻始終保持善良本心，以堅毅的人生態度和回饋社會的善行，是社會大眾正面的學習表率。玉里醫院也會持續提供病友優質的照顧，讓寧先生安度晚年，不負他的人生情懷。
 

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