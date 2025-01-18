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交長拋「台鐵北中1.5小時快車」換增高鐵站　學會：平行飆車恐多輸

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲為解決高鐵台中疏運壅塞，交長拋台鐵北中1.5小時快車構想。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

日前立委要求交通部評估高鐵增設北台中站，交通部長陳世凱拋出「台鐵北中1.5小時」對號快車紓解高鐵擁擠，台灣鐵道暨國土規劃學會今喊話，該提案或許並非發揮台鐵效能的最適方法，台鐵北中1.5小時快車將影響通勤區間車變慢，與高鐵平行飆車恐淪多輸局面。

台灣鐵道暨國土規劃學會今發新聞稿表示，高鐵自2007年通車以來，已經奠定城際運輸骨幹的穩固角色；近年高鐵在北部區間日益擁擠的主因，其一是台鐵、國道客運、公路客運等區域運輸效能無法滿足民眾需求，其二是各運具的價格欠缺區隔。台鐵在台灣西部走廊可專注於區域通勤運輸服務，與高鐵成為分工又合作的互利關係。

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學會指出，台鐵轉型公司化，不是單純的組織變革，而是應持續朝向國家骨幹運輸為發展目標。因此，不論是平行路廊、或是增加服務可及性，何為骨幹運輸系統的責任，仍必須由交通部明確定義，而不是一下要「台鐵自行思考平行路廊的轉型」，一下又要求「開快車來疏解高鐵車潮」。

鐵道暨國土規劃學會認為，台北到北台中1.5小時的對號快車，看似可略紓解高鐵北部區間擁擠，實際上可能影響台鐵的區域與通勤運輸功能，沿途各都會區通勤列車恐怕因要「讓路」給這班快車，拉長班距與行駛時間，導致中短區間民眾更不願意搭乘台鐵。若藉由密集排班區域列車，以台中為例，假如讓北台中的旅客可以有每15分鐘一班，25分鐘內到新烏日的區間快車，不僅能夠達成相近的效果，更可以受惠往返沿線區域的台鐵旅客。

學會主張，台鐵在西部運輸走廊應該提供密集、穩定的「區域鐵路」運輸服務，強化中短區間服務效能，例如台北至新竹、新竹至台中等。不僅能妥善接駁高鐵轉乘旅客，也使區域內的需求能夠分流。交通部、中央政府應該協調高鐵與台鐵在運輸上的分工，整合轉乘班表，並且對於票價給出一定的彈性空間，使30年未漲票價的台鐵，能藉由增加本業收益來提升服務水準與品質。

鐵道暨國土規劃學會強調，救台鐵就是救高鐵，但救台鐵的方法，不是讓台鐵拚死拚活跟高鐵平行飆車，而是讓高鐵與台鐵在西部運輸走廊各自有所分工，並在東部走廊以臺鐵為運輸骨幹角色，持續精進系統。政府與其投入鉅額經費推動跟台鐵競爭且時間節省幅度有限的高鐵延伸宜蘭、屏東，不如將運輸分工做好，自然能增加民眾對台鐵的信心，也不會侵蝕台鐵重要營收來源。

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