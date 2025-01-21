一圖看春節省道26處魔王路段　蘇花北上最塞恐回堵16小時

▲蘇花路廊春節期間預期將是瓶頸路段。（資料圖／記者王兆麟翻攝）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假將至，公路局預估省道將有26處路段易塞，其中台9線蘇花路廊初一(29日)南下最塞，恐連續回堵12小時，北上則是2月2日收假日最塞，預料一早7點將塞到深夜23時，狂堵16小時。

公路局公布春節省道26處地雷路段，其中台9線蘇花路廊南下車潮將以初一最大量，預估拜年走春出遊南下車潮可能從凌晨5點就出現，要到傍晚5時後才能紓解，可能連續回堵12小時。

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台9線蘇花路廊，北上則是初三到初五都是瓶頸，其中初三北上車潮預估將從上午9點塞到深夜23時，初四北返車流可能從上午9點塞到午夜24時，初五收假車潮則預料會從上午7點塞到深夜11時，恐連續回堵16小時。

▲春節連假省道主要幹道易壅塞路段時段。（圖／公路局提供）

公路局表示，各地方重點路段亦實施相關管制措施，前往宜蘭、花東地區的台9線蘇花路廊，今年將持續實施時段性管制21噸(含)以上大貨車通行及大客車優先措施；南部地區如台9線南迴公路於尖峰時段實施車道漸變管制措施，以紓解車流。

此外，公路局指出，台61線西濱快速公路針對鳳鼻至香山及竹南地區等，已規劃封閉相關路口，並配合高速公路局於1月31日至2月2日(初三至初五)封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標繼續北上行駛至香山交流道銜接國道3號。