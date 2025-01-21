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小野柳露營區春節訂滿！東部交通設施升級　陳世凱視察送加菜金

▲▼交通部長陳世凱趁春節前夕視察東部疏運整備和建設。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱趁春節前夕視察東部疏運整備和建設。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

春節將至，預估將有返鄉人潮外，國旅出遊潮也將湧現，小野柳露營區更早已全訂滿，為慰問年假仍須堅守崗位的單位，交通部長陳世凱周末前往台東縣多處視察，慰勉工作人員發放紅包與加菜金，並視察「賓朗外環道新闢工程」，要力拼115年2月完工。

春節將至，不少單位在過年期間需犧牲假期堅守崗位，其中台東航空站作為重要的交通樞紐，在春節高峰期將確保運輸順暢與旅客安全，交通部長陳世凱周末前往台東航空站慰問航空站工作人員，了解春節期間的疏運整備情況，隨後再前往東海岸風景區小野柳遊客中心，了解小野柳近期的旅遊人次與交通狀況，交通部表示，春節期間小野柳露營區早已全數訂滿，顯示該地區的觀光熱度。

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此外，富岡漁港作為東部海運的關鍵節點，肩負蘭嶼、綠島的交通與民生貨運需求，去年交通部補助台東縣政府整修富岡漁港交通船碼頭候船室脫胎換骨，1樓與2樓的空間規劃全面更新，包括資訊展示方式、動線設計與休憩空間，讓旅客使用更加舒適，同時完成3艘舊客船的汰換引進新船，提升航運的安全性與服務品質。

▲▼交通部長陳世凱趁春節前夕視察東部疏運整備和建設。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱趁春節前夕視察東部疏運整備。（圖／交通部提供）

陳世凱也前往「賓朗外環道新闢工程」現場視察施工進度。交通部表示，該工程全長1.5公里，規劃雙向各2車道與1慢車道，預計於115年2月完工。由於地處偏遠，工地內設有完善的員工宿舍，提供冷氣、WiFi、茶水間、浴室與休閒室等設施，為本國勞工與外籍移工營造如家的環境。

陳世凱則勉勵現場施工人員，並親自發放紅包與加菜金，送上象徵平安的蘋果，祝福施工團隊佳節愉快與「超級大平安」，陳世凱強調，交通政策已從「車本」交通進化為「人本」交通，應特別關注聚落住民行人行經道路與路口的安全，並建議夜間增加照明設施，以提醒駕駛注意行人，保障行人安全。

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