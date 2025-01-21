2大韓式炸雞店推「過年限定套餐」！最低88折起開吃

▲BHC炸雞推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

農曆新年就快到了，韓式炸雞品牌「BHC炸雞」選用銷售人氣王「星星炸雞」作為主打，推出期間限定「星年大吉福雞拼盤」，一次集滿星星系列品項，包括炸雞、薯條、雞皮等，1月27日起限時3周開賣，並祭出88折優惠；bb.q CHICKEN也有春節限定「蛇麼攏呷餐」，限時下殺93折。

BHC炸雞推出春節限定「星年大吉福雞拼盤」，內含超人氣「星星炸雞XL COMBO」、「星星炸薯條」、「星星雞皮」、「辣炒年糕」及「4杯飲品（限50元）」，特價1099元，較原價打出88折優惠，並使用「盆菜」的創意擺盤方式呈現，把韓式年菜結合台灣農曆新年文化，1月27日起至2月16日限時開賣。

▲「BHC炸雞」的星星炸雞是最人氣口味。（圖／記者蕭筠攝）

BHC炸雞是使用大成新鮮冷藏雞肉製成，選用大棒腿、小棒腿、二節翅及去骨腿塊共4部位，以韓國原裝進口葵花籽油現點現炸，搭配2段式油炸工序，提升風味及脆度。最有人氣的炸雞口味為「星星炸雞」，雞肉外層包裹著酥脆麵衣，結合濃郁起司、香甜大蒜及洋蔥巴西里調製成的星星粉，鹹香滋味超級涮嘴，還能搭配起司優格醬沾著吃。

▲bb.q CHICKEN推春節限定「蛇麼攏呷餐」。

另外，bb.q CHICKEN至3月2日前也推春節限定「蛇麼攏呷餐」，內含調味炸雞2份（蜂蜜蒜味／韓式甘醬／起司／辣味燒肉／川麻椒香+40元口味5選2）、韓式料理1份（泡菜海鮮披薩／柚香鮮蝦披薩／五花肉肉包起來任選）、馬西搜唷起司球1份及汽水2罐（百事可樂／七喜任選2），優惠價1168元，較原價打出93折優惠，提醒芝山店、中友百貨店無販售泡菜海鮮披薩、柚香鮮蝦披薩。