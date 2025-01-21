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社會 社會焦點 保障人權

蛇米攏不驚！士林警春節維安三大主軸升級　守護民眾迎新年

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲士林警春節全力執勤交通疏導與治安巡查不打烊。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆春節將至，士林警察分局於1月20日至2月3日展開為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，由分局長陳瑞基帶隊執行，全面加強治安巡查與交通疏導，確保民眾過一個平安、順暢的春節。此次行動以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大主軸，從金融安全、詐欺防範到交通疏導，全方位提升民眾的安全保障。

士林警察分局特別針對年節期間金融機構安全加強巡邏，包括協助補、運鈔作業安排警力戒備，並提供護鈔服務，幫助民眾安全提領大額現金。此外，警方提醒民眾多使用轉帳匯款等非現金方式，避免成為搶劫目標。同時，士林警持續打擊詐欺犯罪，深入社區進行防詐宣導，增強民眾警覺心。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲針對春節期間青少年活動頻繁的特點，士林警深入校園及青少年常去的場所，加強巡檢 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

為應對春節期間的出行高峰，尤其是陽明山花季即將到來，士林分局提前掌握轄區內重點景點和易塞車路段的交通狀況，制定完善的疏導計畫，確保車流順暢，讓民眾能輕鬆出行、安心賞花。

針對春節期間青少年活動頻繁的特點，士林警深入校園及青少年常去的場所，加強巡檢以防止毒品和其他不法行為。同時，警方呼籲家長關注子女行蹤，避免發生意外。

士林分局強調，「春節是全體市民團圓的時刻，但治安沒有假期。」警方將全力以赴，確保轄區治安穩定、交通順暢，讓民眾過上一個祥和的春節，實現「蛇米攏不驚，蛇年向前走」。

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