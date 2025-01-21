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北投警春節維安啟動！首日掃蕩治安熱點　查獲通緝犯和毒蟲

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警分局春節治安專案首日緝獲通緝犯與毒品案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

農曆春節將至，北投警分局於1月20日正式啟動「加強重要節日安全維護工作」，為期15天的專案行動旨在確保轄區治安穩定，讓民眾安心過年。首日勤務即出動50名警力，針對易發生治安事件的場所展開大規模臨檢，查獲過失傷害通緝犯1名及違反《毒品危害防制條例》的嫌犯1名，展現警方守護社會安全的決心。

北投分局表示，此次行動針對轄區內旅館、養生館、卡拉OK、撞球場、棋藝社等可能成為犯罪溫床的場所進行全面性臨檢，執行掃黑、緝毒、肅槍及打詐等工作。警方特別針對非法聚賭、毒品交易及金融詐騙相關行為進行重點打擊，並同步加強聯外道路及大型路口的攔檢勤務，以遏止不法行為。

分局指出，近年春節期間治安事件多發，此次專案目標是防範犯罪於未然。首日行動成果豐碩，不僅查獲通緝犯與毒品嫌犯，還有效震懾了潛在的不法活動，為春節期間治安工作打下堅實基礎。

北投分局長李紹榆強調，春節期間將動員上百人次，針對轄區重點路段、治安顧慮場所展開不間斷巡邏及路檢勤務，確保犯罪無機可乘。他表示，警方將以高度責任感守護市民的平安，讓每個家庭都能在安心的環境下團圓迎新年。

此外，分局特別呼籲，民眾春節期間如聚餐小酌，務必避免酒駕，確保自身與他人安全。若發現可疑人士或情況，請立即撥打110報警，與警方攜手打造平安社會。

警方表示，此次春節專案不僅是例行治安工作，更是向犯罪行為宣示「零容忍」的決心。北投分局將持續監控轄區內各類治安熱點，讓民眾在新年期間免受不法侵擾，以安心團聚、歡度佳節。

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