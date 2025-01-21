預算凍結2698億創新高！　卓榮泰：讓所有部會都要去跟立委拜託

▲行政院回應114年度中央政府總預算案審查 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

針對立法院今（21日）清晨完成114年度中央政府總預算案二讀，行政院長卓榮泰再度親自主持記者會，指今年預算案凍結數高達2698億，未來行政院都必須再向立法院提出委員會或院會書面報告經同意後，才能動支，「這要拖延多少時日？」他直言，這種不合理的比例，就是為了讓未來各個部會都要去跟立委拜託排案、要求他們同意，「讓立法力量高度完全影響行政作業，這也非國家之福」。

卓榮泰表示，今年有非常高的凍結案件跟金額，凍結數高達2698億。經過昨天記者會後有部分撤案，但到底撤了哪些案、撤了多少金額以及影響減少多少，到現在為止，立法院也不知道，提案、撤案的委員也不知道，整個國家陷入在這種空洞慌亂之中。

但卓榮泰直言，無論如何，凍結的案子，未來行政院都必須再向立法院委員會或院會提出書面報告經過同意後，才能動支，「這要拖延多少時日？」過去的凍結案從來沒有這麼多，一一解凍都耗費相當時日，何況今年凍結案這麼多，立法院要何年何時何日才能完全解凍這些凍結案？

卓榮泰說，這當中對國家政務的推動會造成多少遲緩、多少速度的放慢，以及很多計劃無法從年初開始做執行跟規劃，影響之大，這也是凍結案造成的後果。

卓榮泰提到，實際上的數字，國防部潛艦預算凍結50%，雖然縮了一點回來，但是讓國際看到的是台灣的國會對台灣自己國防的能力、決心，明顯打了折扣，「我們在國際上的信用，在國際上的責任、決心，都被打了折扣，這非常不當」。

另外，外交部業務費凍結50%，等同有一半的業務是停擺，會等到立法院大人們何時開會、何時同意，我國外交空間遭到中國強力打壓，處境非常困難艱鉅，所有外交人員日夜努力爭取國際舞台，外交是不能有空窗期的。

「我們也很高興看到，昨天晚上祝賀川普總統的訪問團，能夠有幾位委員進到室內去觀禮。」卓榮泰表示，昨天晚上包括在野黨的委員，還在大力稱讚外交部，白天刪預算、晚上來稱讚，為什麼心中不會有不安呢？

卓榮泰直言，這種不合理的方式、不合理的比例，也就是為了造就未來部會都要去跟立委要求拜託排案，要求他們同意，讓立法力量高度完全影響行政作業，這也非國家之福。

「各個單位的業務費被大量刪減，這也不是3%所能代表的。」卓榮泰還提到，旅運費、出國費還有其他費用，比例都非常高。各個機關的業務費被刪減多少，現在也還沒有辦法核算清楚，「但是從30%到70%的凍結，哪一個機關哪一個公司，能夠凍結70%的業務費還能在年度一開始就順利執行各項業務執行跟規劃？這讓公務員真的非常困難」。

卓榮泰說，所以包括旅運費、水電費、車輛維護費等、約用人員的薪水等，都陷入一種非常高度的不確定性，這些都是行政機關基本運作所必要的費用，而今天不是被刪就是被凍，有的從70%到30%，甚至有的到100%，這樣的情況下行政效率會大幅降低。

