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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰估總預算可支用僅1.3兆　在野黨再砍2100億幅度恐達16%

▲▼行政院回應114年度中央政府總預算案審查 記者會 卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰出席記者會，回應114年度中央政府總預算案審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會20日起不斷電表決近20小時，於今（21日）清晨近6點時完成114年度中央政府總預算案二讀，預計下午1點繼續開會拚三讀。行政院長卓榮泰說，3.1兆總預算要扣掉1.5兆法定支出、再扣2500多億的一般性補助，實際可用約1.3兆；若要再扣掉計劃性補助，1.3兆還要再往下降。他說，如果用1.3兆來算，刪減2100億是佔總預算的16%。

卓榮泰今第三度為總預算案親上火線，他表示，在野黨團一直有部分委員說，只刪了3%，政府為何不能做事？他真的不知道這3%的計算何來？如同民眾黨團委員自己所說的，已經刪了2100億，「就總預算3.1兆來看是6.7%，何來3%？」

卓榮泰強調，3.1兆總預算如果要扣掉1.5兆法定支出，再扣掉2500億以上的一般性補助，實際可用的也只有1.3兆；若要再扣掉計劃性補助，1.3兆還要再往下降。他說，若以1.3兆來算，2100億是16%。

「且更嚴重的是，所刪的預算是明顯集中在某幾個機關、某幾個項目。」卓榮泰舉例，比如國外旅費，從各單位各機關的凍結刪減數60%甚至100%，國外旅費被刪減5億；出國教育訓練費也是100%到60%之間，金額達到2億7800多萬；國內旅費雖然是15到20%左右，但是經費也是6.3億多；特別費也被刪了8500多萬。

卓榮泰表示，其他的委辦費、軍事裝備設施、一般事務費也都高達數十億以上，集中刪減在某一個項目科目，而且要求不能流用，就知道對這些各部會各機關影響有多大，不是可以用3%來算。

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