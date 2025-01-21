侯友宜昔籲中央編8千萬汐止社宅預算　藍委砍1.2億嗆買不到鹽酥雞

▲國民黨立委廖先翔。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院本週處理中央政府總預算案，繼上週五通過統刪939億之後，立法院挑燈夜戰，清晨總預算案已全部二讀通過，民進黨今（21日）召開記者會指出，包括災害防救、國防自主、外交拓展以及影視文化等領域都成為重災區，其中新北汐止白匏湖社宅預算，新北市府2023年才喊話盡速通過，然而通過之後，汐止立委廖先翔刪除1.2億預算，說這裡鳥不生蛋、買不到鹽酥雞，神也是你鬼也是你，廖先翔佔用國有地蓋豪宅是「龍躍良鄉」，青年住社宅就是鳥不生蛋？

民進黨發言人吳崢、韓瑩、戴瑋姍今召開「瞎砍總預算不縮手，拒收藍白新年惡禮」記者會，痛批藍白非理性審查，只顧政爭不顧民生，刪凍高達上千億預算將對政府施政影響甚巨，更直接衝擊民生，甚至影響攸關人民生命財產安全災防及國安。

吳崢指出，在野黨毫無邏輯的暴力刪減預算，民眾黨卻稱刪減2000億後，政府還有2.9兆可用，是錯誤資訊，明顯是刻意誤導人民，標準的內行人說外行話。吳崢分析，2025年總預算3.1兆，其中1.5兆是薪資、福利及已簽約須履約等政府法定支出，又有一般型補助款2501億元，以及捷運、輕軌等基礎建設的計劃型補助款約2911億元。因此，扣除法定必要及撥補地方支出，實際僅剩一兆元，在野黨再提案刪凍逼近3500億元，即是超過34%預算被凍刪，達1/3的預算無法使用，對國家衝擊巨大。

吳崢接著說，「業務費」是各機關單位運作的必要支出，以昨天半夜地震為例，第一線前往救災的消防弟兄，所屬的消防署遭凍結業務費三成，使消防救災勤務士氣大受打擊；而第一時間出動搶修的台電，卻遭刪除1千億元的撥補預算，勢必造成台電虧損更加擴大；此外，交通部氣象署編列「地震前兆觀測精進計畫」及「氣象觀測」預算，這些支出原本要被國民黨刪除，在民意沸騰下，終於撤案。

吳崢指出，為確保未來天災或重大災難時，能維持對內及對外網路暢通，皆有賴低軌衛星、備援光纜、高空通訊平台等系統設施，但數發部卻慘遭刪除「業務費」二億元，一旦災害發生時，人民得以因應保護人身、財產必要的開支，但卻都遭藍白無情的凍結與刪除。

除了災害防救，吳崢接著表示攸關青年及居住正義的社會住宅也受影響。立委廖先翔提案刪除1.2億汐止白匏湖社宅預算，廖先翔在議場大聲咆嘯，說這是鳥不生蛋、蓋鬼城，架子非常大，但檢視該社宅預定地，周圍有國道、大型量販店等，這就是廖先翔說的鳥不生蛋？

吳崢指出，2023年新北市政府大力肯定這個社宅，副市長朱惕之就說，這是中央、地方合作典範，希望中央盡速核定，儘快通過8800萬預算，不料現在卻遭到廖先翔刪除1.2億預算，神也是你鬼也是你，國民黨叫中央支持，中央也支持了，現在卻刪掉預算罵鬼城。

吳崢表示，前年廖先翔家族遭爆佔用汐止山區國有地蓋豪華莊園，前面還有石碑寫著「龍躍良鄉」，就在汐止東山路上，白匏湖甚至交通更便利，廖先翔的山上豪宅是「龍躍良鄉」，現在青年住社宅就是鳥不生蛋？

