民調揭7成民眾反對罷免　林濁水曝藍營5警訊：預算風暴將衝高仇恨值

▲美麗島1月國政民調。（圖／美麗島民調提供，下同）

記者郭運興／台北報導

立法院民進黨團總召柯建銘日前拋出大罷免議題，《美麗島電子報》20日則公布「民眾對大罷免潮態度」結果顯示，17.8%認為有必要、72.1%認為沒有必要，而國民黨選區民眾支持罷免的則有26.6%。對此，前立委林濁水今（21日）則不認為藍委可以為此鬆一口氣，他提出5點警訊，26.6%已經跨過罷免第一個門檻，且預算風暴勢必衝高藍委仇恨值，支持罷免將大幅上升。

林濁水表示，雖然民眾72.1%不支持大罷免．但是立委們可以因此喘一口氣？民調中，民進黨當選立委選區認為「沒有必要」的有85.3%，應該罷免的只有10%，這意味著如果每個選區都10%，那麼沒有一個會被罷免。而國民黨當選選區民眾支持罷免的也只有26.6%，反對的68% ，但處境就完全是另外一回事了。

林濁水提出警訊，因為，第一「26.6%就跨過罷免通過的第一個門檻了」。如果人人都達平均值，而這26.6 ％都出來投票，豈不是整個黨區域立委人達標。

林濁水指出，第二「26.6%是平均值，高出平均值的的人肯定還有一堆」。第三「所以國民黨立委被罷，原則上必須動員原來的支持者出來投反罷免票」。

林濁水再指，第四「一般人，本性總傾向與人為善，所以好感度容易累積，仇恨值不容易，所以罷免不易，但是仇恨值動力比好感度的動員強得很多」。當年黃國昌被時的現象就是個例子，當選立委時得票80,508，做主委受到肯定，被罷時，李遠哲等有名望之士人都力挺反罷免，但是反罷免票只剩21,748，反而罷免票衝到48,693票，所以仇恨值一旦高就麻煩很大，26.6%正是仇恨值高的表現。

最後，林濁水強調，第五「這份民調調查時間是在預算審查風暴前做的，傅黃領軍的預算風暴勢必劇烈衝高國民黨立委的仇恨值，現在支持罷免的肯定度又大幅上升」。

▼前立委林濁水。（圖／記者屠惠剛攝）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年1月15至17日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1077人（住宅電話755人、行動電話322人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

