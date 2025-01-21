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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新增預算皆是新政務　卓榮泰質問在野黨：哪項不需要？直接講出來

▲▼卓榮泰穿台電外套 出席行政院記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院會20日起不斷電表決近20小時，於今（21日）清晨近6點時完成114年度中央政府總預算案二讀，預計下午1點繼續開會拚三讀。行政院長卓榮泰今天上午再度親上火線，強調新增的2800多億預算是過去沒有的，這些新增的事項，在野黨團有哪一項覺得不需要？哪一項編列不合理？直接講出來，若沒有，就應該保留新增項目的預算，再就其他預算做討論，「但現在完全不是，就是把增加的當作是浪費、是浮濫，一筆勾銷，這行政院完全無法接受」。

卓榮泰表示，在野黨團一直有部分委員說，只刪了3%，政府為何不能做事？我真的不知道這3%的計算何來？如同民眾黨團委員自己所說的，已經刪了2100億，「就總預算3.1兆來看是6.7%，何來3%？」

卓榮泰強調，3.1兆總預算如果要扣掉1.5兆法定支出，再扣掉2500億以上的一般性補助，實際可用的也只有1.3兆；若要再扣掉計劃性補助，1.3兆還要再往下降。他說，如果用1.3兆來算，2100億是16%。

「且更嚴重的是，所刪的預算是明顯集中在某幾個機關、某幾個項目。」卓榮泰舉例，比如國外旅費，從各單位各機關的凍結刪減數60%甚至100%，國外旅費被刪減5億；出國教育訓練費也是100%到60%之間，金額達到2億7800多萬；國內旅費雖然是15到20%左右，但是經費也是6.3億多；特別費也被刪了8500多萬，其他的委辦費、軍事裝備設施、一般事務費也都高達數十億以上，集中刪減在某一個項目科目，而且要求不能流用，就知道對這些各部會各機關影響有多大，不是可以用3%來算。

卓榮泰接著說，昨天已經報告過，必須再重複一次，今年的中央政府總預算3兆1千億多，較去年的2兆8千多億，增加了約2800多億。這2800多億用到哪裡去？主要新增項目包括公共建設798億、國防經費415億、健保財務協助方案336億、健康台灣深耕計畫60億、國家癌症防治計劃40億、撥補助展基金興辦社宅200億、國民年金136億、國科會科學研究計劃126億、2到6歲幼兒照護緊急服務經費49億。

「換句話說，2800多億絕大多數項目是過去所沒有的。」卓榮泰表示，如果扣掉這些，今年中央政府總預算跟去年應該數字是相當的，再扣減2000億，就是代表今年如果扣掉新增計畫去年度沒有的，會比去年的經費要再刪減2000億，「這難道是用3%的算法蒙騙大家的嗎？政府的窒礙難行就在這裡」。

卓榮泰說，今年還有222億是作為軍公教人員的加薪費用，這樣算起來，在經過民眾黨團所說的2000億的刪減，今年的預算就比去年少；此外，去年還有特別預算、前瞻預算，今年的前瞻預算也比去年少，「公共建設哪來？科技發展哪來？社會福利哪來？醫療提升服務哪來？幼兒照顧、對高齡者的照顧哪來？這就是企圖用刪減預算來介入影響整個行政院政事運做的明顯企圖心」。

「剛剛的新增事項，在野黨團有哪一項覺得不需要？直接講出來，有哪一項認為編列不合理？明白指出來。」卓榮泰直言，如果沒有，就應該保留新增項目的預算，再就其他的預算做討論，「但現在完全不是，就是把增加的當作是浪費、是浮濫，一筆勾銷，這行政院完全無法接受」。

卓榮泰表示，新的年度、新的內閣，大家用心編列的預算無法將新的健康台灣、均衡台灣、團結台灣把它繼續推動下去，會造成很大很大的遺憾。 

「要再次澄清，也請國眾兩黨再也黨團能清楚，行政院所有預算的編列都是依照政策目標擬定詳實的計劃。」卓榮泰說，在野黨團如果不清楚，可以再經過詢問我們可以在說明，但不分青紅皂白通案刪減，影響政府運作，完完全全不合理。

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