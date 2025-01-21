外交部喬到川普就職VIP票　卓榮泰嘆在野凍50%業務費：心中不會不安？

▲行政院回應114年度中央政府總預算案審查。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

114年度總預算案今（21日）清晨二讀完成，初估刪減2100多億、凍結2698億。針對外交部業務費遭凍結50%，行政院長卓榮泰今表示，在美國的川普總統祝賀訪問團，能夠有幾位委員進到室內去觀禮，昨天晚上包括在野黨的委員，還在大力稱讚外交部，「白天刪預算、晚上來稱讚，為什麼心中不會有不安呢？對外交預算難道不會手軟嗎？」

美國總統當選人川普（Donald Trump）在台灣時間21日凌晨1點宣誓就職，受天候影響典禮場地改到室內，由於人數嚴格管控導致台灣慶賀團無法入場觀禮。但最終在外交部斡旋下，台灣拿到4張於第一資本體育場（Capital One Arena）觀看直播的VIP貴賓票，讓同行的藍白在野黨立委都大讚不可思議、外交部完成不可能任務。

卓榮泰指出，此次總預算案外交部業務費凍結50%，等同有一半的業務是停擺，會等到立法院大人們何時開會、何時同意，我國外交空間遭到中國強力打壓，處境非常困難艱鉅，所有外交人員日夜努力爭取國際舞台，外交是不能有空窗期的。

「我們也很高興看到，昨天晚上祝賀川普總統的訪問團，能夠有幾位委員進到室內去觀禮。」卓榮泰表示，昨天晚上包括在野黨的委員，還在大力稱讚外交部，白天刪預算、晚上來稱讚，為什麼心中不會有不安呢？對外交人員難道不會手軟嗎？